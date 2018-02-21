Суд лишил «Свидетелей Иеговы» в Тынде земельного участка

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Арбитражный суд Амурской области принял решение лишить религиозную организацию «Свидетели Иеговы» в Тынде земельного участка. Эта организация была официально ликвидирована решением Верховного суда РФ в апреле 2017 года.

20 апреля 2017 года Верховный суд признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и запретил деятельность этой организации. Решение предполагало ликвидацию управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в Санкт-Петербурге, а также местных религиозных организаций по всей России, которых тогда насчитывалось более 300.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Амурской области, кроме того, Верховный суд решил обратить имущество организации, которое останется после удовлетворения требований кредиторов, в собственность России. А тындинские «Свидетели Иеговы» имели в собственности земельный участок, расположенный в Тынде. Арбитражный суд назначил в отношении «Свидетелей Иеговы» города, как уже ликвидированного юридического лица, процедуру распределения имущества на срок до 6 августа 2018 года.

Связаться с представителем «Свидетелей Иеговы» в Приамурье Виталием Галчатниковым ИА «Амур.инфо» не удалось – его телефон заблокирован.