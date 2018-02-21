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сегодня, 11:12 11

Суд лишил «Свидетелей Иеговы» в Тынде земельного участка

Суд лишил «Свидетелей Иеговы» в Тынде земельного участка
Фото: mediasat.info

Арбитражный суд Амурской области принял решение лишить религиозную организацию «Свидетели Иеговы» в Тынде земельного участка. Эта организация была официально ликвидирована решением Верховного суда РФ в апреле 2017 года.

20 апреля 2017 года Верховный суд признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и запретил деятельность этой организации. Решение предполагало ликвидацию управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в Санкт-Петербурге, а также местных религиозных организаций по всей России, которых тогда насчитывалось более 300.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Амурской области, кроме того, Верховный суд решил обратить имущество организации, которое останется после удовлетворения требований кредиторов, в собственность России. А тындинские «Свидетели Иеговы» имели в собственности земельный участок, расположенный в Тынде. Арбитражный суд назначил в отношении «Свидетелей Иеговы» города, как уже ликвидированного юридического лица, процедуру распределения имущества на срок до 6 августа 2018 года.

Связаться с представителем «Свидетелей Иеговы» в Приамурье Виталием Галчатниковым ИА «Амур.инфо» не удалось – его телефон заблокирован.

Просмотров всего: 1043

#закон #религия #суды #Тында

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Комментарии
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  • DVG

    DVG
    9 часов назад

    Свидетели Иеговы - не христиане, это не надо забывать тем, кто жалеет их.

  • Wangsu

    Wangsu
    8 часов назад

    забрать и передать рпц. один народ, один вождь, одна рпц....

  • alex 3

    alex 3
    8 часов назад

    DVGСвидетели Иеговы - не христиане, это не надо забывать тем, кто жалеет их.


    А что, не христиане не нуждаются в прощении и жалости?

    По каким признакам определяется принадлежность к христианству, в каком законе это прописано?

  • alex 3

    alex 3
    8 часов назад

    Закон есть закон. А вот с людьми кто ни будь работает, психологи например? Есть какая то программа реабилитации людей в связи с запретом их организации? Религиозный фанатизм-опасная штука.

  • варварав

    варварав
    5 часов назад

    Вот-вот религиозный фанатизм опасен. И такой фанатизм может и У православных встречается, и у мусульман...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    5 часов назад

    Жду с нетерпением, когда начнут в хвост и гриву драть РОСХВЕ и прочие евангельские кружки. А то по всей Амурской области их расплодилось как грибов после дождя...

    alex 3Закон есть закон. А вот с людьми кто ни будь работает, психологи например? Есть какая то программа реабилитации людей в связи с запретом их организации? Религиозный фанатизм-опасная штука.


    Работают. В церквях. В таких немало квалифицированных психологов попадается... В итоге, зачастую, такую заразу искоренить становится ничем не легче чем опиатную наркоманию.

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    4 часа назад

    Есть люди, которым важно возносить хвалу Именно Так. Кому-то важно отрицать, избегать массовости, быть иначе сопричастным, жертвовать по другому. Эта духовная ниша должна быть доступной.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    4 часа назад

    Костя_КисЕсть люди, которым важно возносить хвалу Именно Так. Кому-то важно отрицать, избегать массовости, быть иначе сопричастным, жертвовать по другому. Эта духовная ниша должна быть доступной.


    Морально поиметь прихожан, а то и финансово - вот современность этой ниши... ) Реальность угрюма и цинична, а благими намерениями вымощена дорога в ад.

  • Tayn Skittle

    Tayn Skittle
    4 часа назад

    Умолешенных сектантов лешили земли!!!))) Ха ха!!!! Да их не то, что земли, их в психушку надо как и всех остальных дураков сектантов включая НП!!!

  • Di

    Di
    3 часа назад

    Tayn Skittle

    Умолешенных сектантов лешили земли!!!))) Ха ха!!!! Да их не то, что земли, их в психушку надо как и всех остальных дураков сектантов включая НП!!!



    Вы бы полегче на поворотах... Так недолго и самому без всего, кроме рубашки рукавами назад остаться, когда сектанты закончатся.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Tayn SkittleУмолешенных сектантов лешили земли!!!))) Ха ха!!!! Да их не то, что земли, их в психушку надо как и всех остальных дураков сектантов включая НП!!!


    "хороший" подход ,у гитлера точно такой же был

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