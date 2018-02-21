Анонимный благотворитель перевел на лечение Ромы Петрухина полмиллиона рублей

«Я очень удивилась, когда узнала о сумме, в первый раз нам такую огромную переводят. Были переводы и по 5, и 10 тысяч рублей, и даже они меня уже удивляли, а тут сразу полмиллиона. Первые дни меня буквально эмоции переполняли, что мы практически у цели. Потому что сомневались, что успеем собрать деньги в срок. Долгое время сбор стоял на месте, а теперь есть надежда, что мы успеем», – рассказала Оксана Петрухина.

На сегодняшний день собрать на операцию и послеоперационную реабилитацию Роме осталось 285 тысяч рублей. Маленького благовещенца с диагнозом «спинальная мышечная атрофия 2 тип» ждут в китайской клинике в Пекине, где ему повторно должны сделать подсадку стволовых клеток. После первой операции в 2016 году семья увидела положительную динамику в состоянии мальчика. Без лечения у Ромы постепенно ослабевают мышцы, и как следствие деформируются кости. Заболевание грозит ранней смертью, а китайские медики дают надежду на выздоровление. Рому ждут в медучреждении 8 апреля.

И хотя значительная часть суммы, выставленной клиникой, уже погашена благодаря неизвестному благотворителю, семье по-прежнему нужна помощь неравнодушных. Самостоятельно собрать недостающую сумму они не могут.

Реквизиты для перечисления средств:

Карта сбербанка: 4276 8030 2057 3362

Мобильный банк: 8-924-346-14-34

Банк получателя: доп.офис №8636/0140

Кор/счет банка: 30101810600000000608

БИК банка: 040813608

Счет получателя: 42307810903007006334

Ф.И.О. получателя: Петрухина Оксана Александровна