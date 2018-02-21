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21февраля
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сегодня, 11:39 8

Анонимный благотворитель перевел на лечение Ромы Петрухина полмиллиона рублей

Анонимный благотворитель перевел на лечение Ромы Петрухина полмиллиона рублей

На лечение маленького благовещенца Ромы Петрухина неизвестный перевел 500 тысяч рублей одним платежом. Радостной новостью поделилась мама мальчика Оксана. Деньги закрыли половину оставшейся суммы сбора. Но семье по-прежнему нужна помощь.

«Я очень удивилась, когда узнала о сумме, в первый раз нам такую огромную переводят. Были переводы и по 5, и 10 тысяч рублей, и даже они меня уже удивляли, а тут сразу полмиллиона. Первые дни меня буквально эмоции переполняли, что мы практически у цели. Потому что сомневались, что успеем собрать деньги в срок. Долгое время сбор стоял на месте, а теперь есть надежда, что мы успеем», – рассказала Оксана Петрухина.

На сегодняшний день собрать на операцию и послеоперационную реабилитацию Роме осталось 285 тысяч рублей. Маленького благовещенца с диагнозом «спинальная мышечная атрофия 2 тип» ждут в китайской клинике в Пекине, где ему повторно должны сделать подсадку стволовых клеток. После первой операции в 2016 году семья увидела положительную динамику в состоянии мальчика. Без лечения у Ромы постепенно ослабевают мышцы, и как следствие деформируются кости. Заболевание грозит ранней смертью, а китайские медики дают надежду на выздоровление. Рому ждут в медучреждении 8 апреля.

И хотя значительная часть суммы, выставленной клиникой, уже погашена благодаря неизвестному благотворителю, семье по-прежнему нужна помощь неравнодушных. Самостоятельно собрать недостающую сумму они не могут.

Реквизиты для перечисления средств:

Карта сбербанка: 4276 8030 2057 3362

Мобильный банк: 8-924-346-14-34

Банк получателя: доп.офис №8636/0140

Кор/счет банка: 30101810600000000608

БИК банка: 040813608

Счет получателя: 42307810903007006334

Ф.И.О. получателя: Петрухина Оксана Александровна

Просмотров всего: 1608

#дети #жизнь #здоровье #финансы

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Kats

    Kats
    8 часов назад

    Поступок!

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    8 часов назад

    Дай бог тебе здоровья Человек..

  • chilly

    chilly
    8 часов назад

    Здоровья малышу и неизвестному благотворителю. Спешите делать добро!

  • Myxira

    Myxira
    8 часов назад

    Замечательно, когда у человека есть и средства и здравый рассудок! Здоровья всем!

  • Татьяна90

    Татьяна90
    7 часов назад

    Согласна со всеми...это ПОСТУПОК и он требует похвалы.Спасибо что есть ещё в нашем мире такие добрые и отзывчивые люди!Здоровья малышу!

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    4 часа назад

    ЧЕЛОВЕК!ТЫ просто ЧЕЛОВЕК! С УВАЖЕНИЕМ! Малышу здоровья!

  • бусяка

    бусяка
    4 часа назад

    ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!!!!!

  • варварав

    варварав
    4 часа назад

    Хорошо. Адресно. И никаких мучных схем и фондов, которые 5%от собранного тратят на себя.

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