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20 февраля 2018, 20:42 13

Во время народного голосования белогорцам подарят канцелярию и визитку главы города

Во время народного голосования белогорцам подарят канцелярию и визитку главы города

Первые партии сувениров поступают в Белогорск к единому дню голосования. 18 марта наряду с выборами президента здесь состоится народное голосование. Каждый его участник на память об общегородском опросе, направленном на решение вопросов местного значения, получит сувенирный набор.

Набор включает в себя рюкзак, блокнот, ручку, визитку главы Белогорска, магнит-часы на холодильник, а также стикеры и открытку-наказ.

«В Белогорск уже доставлены часы-магнит, наклейки, блокноты, визитки главы Белогорска и прозрачные пластиковые папки на молнии, – говорит начальник организационного отдела Эльвира Волошина. – Вся сувенирная продукция содержит общегородской девиз "Белогорск – город вежливых людей". Вне сомнения сувенирный набор участникам народного голосования понравится. Он стильный и имеет практическое значение».

Как и ранее, границы участков народного голосования совпадают с границами избирательных участков выборов президента. Работать комиссии народного голосования будут также с 08:00 до 20:00 в специально оборудованных местах, обозначенных баннером. Члены комиссии при предъявлении паспорта о регистрации на территории Белогорска выдадут участнику опросный лист и сувенирный набор. Заполненный опросный лист он опустит в прозрачную урну.

«По завершении общегородского опроса каждая комиссия произведет подсчет поступивших данных. Принятые белогорцами решения будут обнародованы на официальном сайте Белогорска и станут для органов местного самоуправления основой для принятия соответствующих управленческих решений», – отметила замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова.

Народное голосование проводится в Белогорске по инициативе главы города Станислава Мелюкова с 2012 года. Первое было также проведено на выборах президента. Опыт показал, что это действенный инструмент в муниципальном управлении. Общее число участников трехкратного применения народного голосования – 85 тысяч человек. Население приняло решение по 12 вопросам, касающимся жизнеобеспечения муниципалитета в социально-культурной жизни, ЖКХ и градостроительстве. 98 % решений имеет краткосрочный характер и практически реализованы, 2 % направлены на стратегическое решение вопросов, связанных с городской инфраструктурой, и приняты к сведению.

22 февраля на рассмотрение депутатов городского совета будет вынесен вопрос о назначении очередного народного голосования. Депутатам предстоит утвердить и опросный лист.

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#Белогорск #выборы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    за чей счёт банкет?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    9 часов назад

    Михайлова, Стрельский, Труш и Петайчук скинулись))))))

  • Братеев

    Братеев
    9 часов назад

    у вас так плохо с деньгами?весь бюджет проели?вот ЛДПР молодцы-выручили нищий город

  • full

    full
    9 часов назад

    С того раза осталось или новое сделали? Мне открытки с видами города понравились.

  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    83 000 рюкзаков не хило-это ж какие деньги

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    8 часов назад

    full

    С того раза осталось или новое сделали? Мне открытки с видами города понравились.



    Новое))

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    7 часов назад

    Братеев

    83 000 рюкзаков не хило-это ж какие деньги



    Не 83, а 40 тысяч сувенирных комплектов.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    сумму огласите?

  • full

    full
    56 минут назад

    тоже из Белогорска

    full

    С того раза осталось или новое сделали? Мне открытки с видами города понравились.



    Новое))



    Класс! Симпатичная тема. Здесь кому то не нравится, что деньги на выборы не в одну харю тратят, хз...

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    54 минуты назад

    Пива живого завезите.

  • full

    full
    50 минут назад

    Рюмкин-Задунайский

    Пива живого завезите.



    Как можно завезти то, чего нет?

  • nikit1nmish

    nikit1nmish
    22 минуты назад

    B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. програму, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://0rz.tw/jgv0D

  • Братеев

    Братеев
    11 минут назад

    пиво всё выпили-остались календарики с Мелюковым

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