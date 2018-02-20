Во время народного голосования белогорцам подарят канцелярию и визитку главы города

Первые партии сувениров поступают в Белогорск к единому дню голосования. 18 марта наряду с выборами президента здесь состоится народное голосование. Каждый его участник на память об общегородском опросе, направленном на решение вопросов местного значения, получит сувенирный набор.

Набор включает в себя рюкзак, блокнот, ручку, визитку главы Белогорска, магнит-часы на холодильник, а также стикеры и открытку-наказ.

«В Белогорск уже доставлены часы-магнит, наклейки, блокноты, визитки главы Белогорска и прозрачные пластиковые папки на молнии, – говорит начальник организационного отдела Эльвира Волошина. – Вся сувенирная продукция содержит общегородской девиз "Белогорск – город вежливых людей". Вне сомнения сувенирный набор участникам народного голосования понравится. Он стильный и имеет практическое значение».

Как и ранее, границы участков народного голосования совпадают с границами избирательных участков выборов президента. Работать комиссии народного голосования будут также с 08:00 до 20:00 в специально оборудованных местах, обозначенных баннером. Члены комиссии при предъявлении паспорта о регистрации на территории Белогорска выдадут участнику опросный лист и сувенирный набор. Заполненный опросный лист он опустит в прозрачную урну.

«По завершении общегородского опроса каждая комиссия произведет подсчет поступивших данных. Принятые белогорцами решения будут обнародованы на официальном сайте Белогорска и станут для органов местного самоуправления основой для принятия соответствующих управленческих решений», – отметила замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова.

Народное голосование проводится в Белогорске по инициативе главы города Станислава Мелюкова с 2012 года. Первое было также проведено на выборах президента. Опыт показал, что это действенный инструмент в муниципальном управлении. Общее число участников трехкратного применения народного голосования – 85 тысяч человек. Население приняло решение по 12 вопросам, касающимся жизнеобеспечения муниципалитета в социально-культурной жизни, ЖКХ и градостроительстве. 98 % решений имеет краткосрочный характер и практически реализованы, 2 % направлены на стратегическое решение вопросов, связанных с городской инфраструктурой, и приняты к сведению.

22 февраля на рассмотрение депутатов городского совета будет вынесен вопрос о назначении очередного народного голосования. Депутатам предстоит утвердить и опросный лист.