Родители благовещенских школьников сдали ЕГЭ

Благовещенские родители 20 февраля писали ЕГЭ. Испытать себя решились 40 человек. И некоторым даже удалось выполнить все задания правильно. На экзамене все было по-настоящему: осмотр на входе в аудиторию, бланки, тесты и никаких смартфонов.

Сдавать ЕГЭ в областной институт развития образования пришли больше 20 человек – это журналисты, учителя и, в первую очередь, родители, которые решили стать ближе к своим детям.

«Самого себя проверить, понять, что такое ЕГЭ. Потому что смотрю, родительская истерия вокруг ЕГЭ чересчур завышенная. Понять – страшно это или не страшно. Когда сдам хорошо, будет официальное право сказать сыну – смотри, как папа учился», – поделился участник всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями» Александр Мосеев.

«Конечно, такого страха нет, как когда-то в школьные годы перед экзаменами или в институтские годы. Дети не знают, что я буду ЕГЭ писать. Я думаю, их это пока не волнует. Старшая учится в 6 классе. Для меня будет сюрприз, какие там будут задания. Я никак к этому не готовилась. Я даже правила не помню русского языка, все пишу по наитию. Мне кажется, мне будет сложно, если вспоминать придется именно правила», – сказала участница всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями» Анна Краснобаева.

«Я учитель русского и литературы, но я никогда не работала по профессии. Я готовлюсь с сыном. Мы с ним решаем ЕГЭ», – рассказала участница всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями» Наталья Кравченко.

Маргарита Журбина – учитель английского языка из Дмитриевки, мама выпускницы. Как филолог с многолетним стажем она рассчитывает на высокий результат. Тем более недавно пришлось освежить знания – пройти переподготовку.

«У меня девочка, выпускница 11 класса. Хотелось бы примерить на себе эту рубашку. Надеюсь, что сдам, в школе я училась на "пятерки". Ну а если провалю, то провалю. Ничего страшного. Пересдам», – отметила участница всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями» Маргарита Журбина.

Экзаменуемых посадили в аудиториях под прицелом видеокамер и общественных наблюдателей, чтобы родители могли проникнуться атмосферой экзамена.

Выполнять задания родителям пришлось не 3,5 часа, а всего 30 минут. Количество заданий – 7 вместо 26, плюс сочинение. Родителям нужно было исправить ошибки в ударениях, расставить знаки препинания. Жесткие рамки, начиная с того, как правильно заполнять экзаменационный бланк, смутили даже акул пера.

«Я не сдала. Не потому что не знаю русского языка, а потому что я не поняла, что делать с бланками. Но мне объясняли, что ученики тренируются. Для них это не проблема. Учитывая количество оборудования, количество людей привлеченных, это очень дорого. И мне очень не нравится то, что на входе обыскивают. Столько запретов», – высказалась участница всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями» Валентина Кобзарь.

«10 минут на сочинение маловато. Чуть-чуть бы еще дали, минуточек пять. Так, в принципе, не сложно, тяжело было эти бумажки заполнять. Бумажки, ответы, бумажки, ответы. Я поначалу растерялась», – сказала участница всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями» Светлана Шиловская.

«Волнение все-таки присутствовало. Особенно оно, наверное, присутствовало к концу экзамена, когда нужно было все сделать. Но я поступила мудро – все писала сразу в чистовик, все сразу в бланки заносила. Мне времени было достаточно», – отметила участница всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями» Маргарита Журбина.

Единый государственный экзамен российские школьники сдают уже больше десяти лет. А привлечь к этому родителей впервые решили в прошлом году. Тогда на экзамен пришли около тысячи родителей Приамурья.

«В прошлом году была ситуация, когда папа принимал участие. Он сказал – я просто преклоняюсь пред своим ребенком, низко перед ним кланяюсь, что он готов к экзамену, что он пройдет это. Конечно, родители всегда волнуются, потому что они не проходили единый государственный экзамен», – сказала заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова.

Как с ЕГЭ справились родители, подсчитывали не в баллах, а в процентах. В итоге все 100 баллов получили четверо человек.