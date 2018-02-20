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20 февраля 2018, 20:33 4

На братской могиле партизан в городе Сковородино установили памятник

На братской могиле партизан в городе Сковородино установили памятник

В Сковородине 20 февраля состоялось торжественное открытие памятника партизанам. На памятнике в виде чугунного панно изображены 65 партизан и первый председатель местного поселкового совета Афанасий Сковородин. Он погиб в 1920 году, а спустя 18 лет в его честь назвали город.

Памятник, автором проекта которого является Николай Неведомский, установлен на братской могиле партизан, павших в борьбе с японскими интервентами. Ранее здесь находился обелиск, который со временем разрушился. Средства на новый мемориал собрали неравнодушные амурчане.

«В Амурской области более полусотни братских могил партизан, и очень хорошо, что на них восстанавливают обелиски. В данном случае территорию возле памятника продолжат облагораживать, весной планируют высадить декоративные кустарники», – рассказал руководитель государственной инспекции охраны исторических памятников Амурской области Виталий Ребизант.

На мемориальной доске написаны только 26 фамилий партизан, остальные утеряны. Местные власти уверены, что мемориал станет памятным местом и сковородинцы будут относится к нему с почетом и уважением.

В торжественном открытии принял участие и губернатор Амурской области Александр Козлов. «Мы знаем: кто не помнит своей истории, у того нет будущего. Поэтому так важно, чтобы о далеких событиях, произошедших на нашей Родине, помнили мы с вами, знала молодежь. Я хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия для открытия памятника», – обратился к собравшимся губернатор Амурской области Александр Козлов.

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#память

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Комментарии
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  • mnbv199

    mnbv199
    11 часов назад

    Страницы истории. 14 улиц Благовещенска с именами людей, оставивших след в истории города...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    А почему автором проекта памятника стал Неведомский?

    Проводился конкурс? И как он там смог победить?

    Кто признал данный проект высокохудожественным?

    Или близость к губернатору решает всё? Так сказать, благодарность за вовремя зависшие компьютеры от КАА.

    Кстати, а какое авторское вознаграждение и из какого источника получил автор?

    ***

    С политической и исторической точки зрения избрание такого автора есть прямое осквернение памяти погибших за свободу народа. Потому как автор проекта относится к тем, кто ныне ту завоеванную кровью павших свободу, крадет у народа во благо власть имущего капитала.

  • nikit1nmish

    nikit1nmish
    6 минут назад

    B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников! http://0rz.tw/jgv0D

  • nikit1nmish

    nikit1nmish
    6 минут назад

    B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников! http://0rz.tw/jgv0D

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