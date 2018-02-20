На братской могиле партизан в городе Сковородино установили памятник

В Сковородине 20 февраля состоялось торжественное открытие памятника партизанам. На памятнике в виде чугунного панно изображены 65 партизан и первый председатель местного поселкового совета Афанасий Сковородин. Он погиб в 1920 году, а спустя 18 лет в его честь назвали город.

Памятник, автором проекта которого является Николай Неведомский, установлен на братской могиле партизан, павших в борьбе с японскими интервентами. Ранее здесь находился обелиск, который со временем разрушился. Средства на новый мемориал собрали неравнодушные амурчане.

«В Амурской области более полусотни братских могил партизан, и очень хорошо, что на них восстанавливают обелиски. В данном случае территорию возле памятника продолжат облагораживать, весной планируют высадить декоративные кустарники», – рассказал руководитель государственной инспекции охраны исторических памятников Амурской области Виталий Ребизант.

На мемориальной доске написаны только 26 фамилий партизан, остальные утеряны. Местные власти уверены, что мемориал станет памятным местом и сковородинцы будут относится к нему с почетом и уважением.

В торжественном открытии принял участие и губернатор Амурской области Александр Козлов. «Мы знаем: кто не помнит своей истории, у того нет будущего. Поэтому так важно, чтобы о далеких событиях, произошедших на нашей Родине, помнили мы с вами, знала молодежь. Я хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия для открытия памятника», – обратился к собравшимся губернатор Амурской области Александр Козлов.