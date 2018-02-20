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20февраля
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сегодня, 19:47 0

Амурчанка лишилась свободы за уклонение от исправительных работ

В Магдагачинском районе амурчанку, злостно уклоняющуюся от отбывания наказания в виде исправительных работ, приговорили к реальному сроку. Теперь женщина 1983 года рождения проведет 2 месяца и 12 дней в колонии-поселении. Ее взяли под стражу в зале суда.

Приговором мирового судьи по Магдагачинскому районному судебному участку № 2 от 24 ноября 2017 года амурчанка была осуждена за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей.

Ее приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

Но женщина уклонялась от возложенных на нее судом обязанностей. Предупреждения о последствиях нарушения порядка исполнения приговора суда не произвели нужного эффекта. В итоге суду пришлось применить другое наказание, сообщает прокуратура Магдагачинского района.

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#закон #происшествия

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