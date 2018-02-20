В Благовещенске таксист увидел несколько машин ГИБДД и попытался скрыться

Во время учебной операции в Благовещенске сотрудники ГИБДД задержали таксиста. Произошло это днем 20 февраля. Стражи порядка отрабатывали учебный вызов и съехались в одно место. В это время мимо проезжал водитель такси, который, увидев полицейских, решил скрыться.

«Сотрудники ГИБДД отрабатывали учебное мероприятие. Была смоделирована ситуация: несколько нарядов выехали на один вызов, проверялось, как они его отработают, как оперативно прибудут на место. И в ходе этого мероприятия был задержан данный гражданин. Он увидел машины Госавтоинспекции, развернулся и попытался уехать», – рассказали Амур.инфо в городском отделе ГИБДД.

За водителем Toyota Prius отправились и сотрудники Госавтоинспекции, они остановили автомобиль в районе Горького – Пионерской. В связи с подозрением на наркотическое опьянение мужчина 1994 года рождения прошел медосвидетельствование. Результаты пока неизвестны.

В настоящее время водитель задержан, так как у мужчины оказалось много неоплаченных штрафов, с ним работают сотрудники полиции.