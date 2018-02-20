Из-за порыва в Благовещенске ограничили движение транспорта

20 февраля коммунальщикам пришлось частично перекрыть два участка дорог в Благовещенске. Это связано с работами на месте аварий на сетях водоснабжения. Порывы случились в районе Текстильной – 50-летия Октября и в районе Кузнечной – Горького.

Из-за коммунальных работ днем перекрыли улицу Кузнечную между Горького и Красноармейской, а также половину проезжей части в районе перекрестка 50-летия Октября и Текстильной.

Как сообщили в мэрии города, порыв в районе Текстильной уже устранен, на втором порыве работы еще ведутся. От водоснабжения в настоящее время отключен один дом по адресу: улица Кузнечная, 70/2.