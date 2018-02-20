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20февраля
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сегодня, 19:06 2

Из-за порыва в Благовещенске ограничили движение транспорта

20 февраля коммунальщикам пришлось частично перекрыть два участка дорог в Благовещенске. Это связано с работами на месте аварий на сетях водоснабжения. Порывы случились в районе Текстильной – 50-летия Октября и в районе Кузнечной – Горького.

Из-за коммунальных работ днем перекрыли улицу Кузнечную между Горького и Красноармейской, а также половину проезжей части в районе перекрестка 50-летия Октября и Текстильной.

Как сообщили в мэрии города, порыв в районе Текстильной уже устранен, на втором порыве работы еще ведутся. От водоснабжения в настоящее время отключен один дом по адресу: улица Кузнечная, 70/2.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Капуша

    Капуша
    22 минуты назад

    Ну что ж все рвутся и рвутся трубушки у нас...

  • семёнов

    семёнов
    5 минут назад

    на Кузнечой два дня назад "закончили " ремонт:-))))) это ж надо так работать!!!!

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