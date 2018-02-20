Впервые в Благовещенске дал концерт национальный балет Грузии (фото)

В Благовещенске 19 февраля выступил национальный балет Грузии. На Дальнем Востоке этот известный коллектив побывал впервые. Большие российские гастроли состоялись после 15 лет перерыва. Отношения между Грузией и Россией потеплели, пора восстанавливать былую дружбу.

Аджарские, хевсурские, имеретинские и, конечно, танцы древней Колхиды – все это национальный ансамбль представил в программе «Огонь Грузии». В коллективе – 32 танцора. Некоторые не говорят по-русски. В большое российское турне отправились впервые за 15 лет. Артисты решили: настало время и Грузию показать, и Россию посмотреть.

«Люди в основном любят друг друга. И грузины любят русских. Это не политика, они пускай сами там будут в своей политике. А наша политика на сцене, мы хотим дарить вам радость, жизнь, любовь», – сказал художественный руководитель Национального балета Грузии Гела Поцхишвили.

В гастрольном туре национального балета Грузии 14 городов. Позади уже пять концертов. Грузин Россия встретила морозами. В турне весь ансамбль даже успел простудиться. Артисты говорят, быстро выздороветь помог природный грузинский оптимизм: болезнь как рукой сняло за три дня, пока коллектив ехал в поезде из Иркутска в Благовещенск. А ещё лечат сцена и непременные зрительские аплодисменты.

Помимо традиционных национальных танцев, которые бережно хранятся в репертуаре коллектива, в программе обязательно присутствуют современные элементы и балет. Хореографическая школа работает в самом коллективе.

«У нас один час грузинские танцы, два часа – балетный класс. Час-два часа перед танцами всегда балет», – отметил ведущий солист национального балета Грузии Звиад Багатурия.

А ещё национальный балет Грузии – это красивые костюмы, дорогие, расшитые золотом и с национальными украшениями. В российское турне артисты взяли более 300 сценических нарядов.

Среди благовещенских зрителей было много армян и грузин. Кто-то даже утирал слёзы, вспомнив о родном Кавказе. Но танцы горячих джигитов затронули и русские сердца.