Установлен человек, который мог угрожать Аллюру поджогом

Найден человек, который за несколько дней до пожара в «Аллюре» написал в соцсетях о том, что конно-спортивный клуб будет гореть. Выяснилось, что человек этот тоже связан с лошадьми и в самом «Аллюре» его хорошо знают. Причем не с самой положительной стороны.

Двусмысленное сообщение появилось в социальных сетях в группе «Конников Амурской области», в которой состоит около 160 человек. Сообщение с текстом «Аллюр, скорее всего, опять будут гореть, ха-ха-ха» было написано 17 января. А в ночь на 21-е в клубе загорелось сено.

Имя пользователя, который оставил сообщение о будущем пожаре, было скрыто. И вот теперь его личность установлена. Это мужчина, с которым у клуба давний конфликт. Какое-то время он даже успел поработать в «Аллюре». Есть информация, что этот мужчина предоставляет в городе услуги проката лошадей за деньги от имени клуба, хотя к нему не имеет никакого отношения. Последний такой случай был во время празднования Масленицы.

Тем временем в городской полиции сообщили, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту пожара, еще продолжается. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению. Подробности не разглашаются.

Как сообщало Амур.инфо, во время пожара в «Аллюре» сгорело все сено, заготовленное до лета для 40 лошадей. Половину уничтоженных запасов – 200 рулонов – удалось купить на средства, собранные благодаря неравнодушным горожанам. Этого запаса хватит до конца марта. До июня нужно найти сено еще на два месяца. Сейчас в клубе будут рады любой помощи: сену, овощам и фруктам, которые также идут на корм животным

Желающие помочь могут приехать в сам клуб, который находится по адресу: улица Нагорная, 43 А (район молокозавода), или связаться с руководителем Ириной Шишовой по телефону: 8914-555-88-83.

Это уже не первый случай пожара в «Аллюре». В октябре 2015 года в районе Астрахановских лугов также сгорело сено. Год спустя пожар начался уже на территории самого клуба.

Фото: административное здание и конюшня до и после пожара

С просьбой о помощи коллектив конного клуба и родители детей, которые там занимаются, обратились к мэру города и губернатору. Под обращениями подписались 150 человек. Часть из них – родители детей-инвалидов. Затронули вопрос отсутствия крытого манежа для занятий иппотерапией и теплых помещений для занятий, которые сгорели в 2016 году. Письма главам города и региона были направлены в начале февраля 2018 года. Ответ пока не получили.