Около ста силовиков защищали от «террористов» избирательный участок в Благовещенске

Фото: пресс-служба областного управления ФСБ

Во вторник, 20 февраля, в Благовещенске от «террористов» защищали избирательный участок. По легенде проведенной тренировки, они совершили вооруженное нападение на участок, расположенный на территории Амурской медакадемии.

Согласно вводной учений, «террористы» хотели сорвать выборы на отдельно взятом избирательном участке. Они ранили охранника и двух сотрудников участковой избирательной комиссии. Затем «преступники» подожгли помещение и скрылись. Позже группа вооруженных людей была обнаружена и ликвидирована в результате проведенного боевого мероприятия, а обнаруженное самодельное взрывное устройство обезвредили взрывотехники ФСБ.

В ходе тренировки на практике были отработаны действия по блокированию объекта террористического акта, эвакуации из условно опасной зоны людей, документации и технологического оборудования, передислокации избирательной комиссии в резервные помещения и возобновление их дальнейшего функционирования, проведению боевого мероприятия по обезвреживанию «террористов», оказанию медицинской помощи пострадавшим, ликвидации очага возгорания и обезвреживанию СВУ.

В тренировке задействовали около ста человек – сотрудников федеральной службы безопасности, министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, Росгвардии, военнослужащих Министерства обороны, представителей ФГБОУ ВПО «Амурская медицинская академия» Минздрава России.

Оценка действиям участников тренировки будет дана на заседании оперативного штаба в Амурской области, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.