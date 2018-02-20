Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: как не стать жертвой коммунальных мошенников

21 февраля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о том, как не стать жертвой мошенников и что следует делать гражданам при необходимости замены индивидуальных приборов учёта.

Гости студии: старший помощник прокурора Амурской области Елена Кондратьева и начальник службы контроля энергоресурсов АО «Амурские коммунальные системы» Андрей Настенко. Эфир проведут Екатерина Кузьмина и Нино Кохреидзе.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.