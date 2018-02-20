В Райчихинске мужчина пытался обокрасть Единый расчетно-информационный центр (видео)

Фото: 28.мвд.рф

В Райчихинске полицейские предотвратили кражу денег с одного из предприятий. По сведениям ИА «Амур.инфо», речь о Едином расчетно-информационном центре ПАО «ДЭК» по адресу: улица Пономаренко, 99. Видео, снятые на месте происшествия, гуляют по соцсетям.

Во время несения службы оперативный дежурный МО МВД России «Райчихинское», находясь на территории отделения полиции, услышал звуки бьющегося стекла и охранной сигнализации. Они доносились со стороны здания, расположенного неподалеку. Подойдя к нему, полицейский заметил, как через разбитое окно в помещение проник неизвестный.

Сотрудник незамедлительно оповестил об этом дежурную часть. На место происшествия сразу были направлены следственно-оперативная группа, наряды ОВО ВНГ России по Амурской области и частной охранной организации, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Здание заблокировали со всех сторон, злоумышленнику предложили выйти. Через некоторое время оттуда вышел мужчина, и его доставили в дежурную часть.

Предварительно установлено, что злоумышленник проник в здание одной из организаций города и намеревался похитить из кассы предприятия деньги. Довести свой умысел до конца ему не удалось. Мужчина – 1989 года рождения, он ранее судим.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

В социальных сетях пишут, что инцидент произошел 16 февраля. В пресс-службе ПАО «ДЭК» случившееся не комментируют.