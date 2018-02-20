Нарушения властями антимонопольного законодательства должны сократиться вдвое

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В России впервые за всю историю государства издан указ о поддержке конкуренции. Об этом журналистам рассказал руководитель Амурского УФАС Александр Дегодьев. Он добавил, что руководство антимонопольной службы инициировало его с 2009 года.

На основе этого указа разработают законы и иные нормативные акты, которые будут поддерживать развитие конкуренции, бороться с монополиями, частными и государственными, развивать малое и среднее предпринимательство.

«Это важный момент, – подчеркнул Александр Сергеевич. – Уже с 2016 года оценка деятельности глав субъектов оценивается, в том числе, и по развитию конкуренции в области».

Руководитель Амурского УФАС признал, что сегодня малому и среднему бизнесу еще сложно пробиться, получить госзаказы, субсидии. Но на сегодняшний день, по его мнению, есть большие подвижки в этом направлении. В Амурской области для развития малого и среднего предпринимательства бюджет области в консолидации с федеральным выделили порядка 90 миллионов рублей.

Одной из задач указ ставит снижение в два раза нарушений антимонопольного законодательства со стороны государства. Из опыта работы Александр Дегодьев сказал, что немалая доля нарушений приходится на муниципалитеты.

«Прежде всего, это передача субъектов тепло- и водоснабжения без проведения конкурсов, – пояснил руководитель УФАС. – В общем объеме антимонопольных правонарушений нам муниципалитеты приходится примерно 70 %. Причем не все они совершены по злому умыслу. Иногда у властей на местах нет опыта, нет нужных специалистов. Кроме того, во многие окраинные территории – прежде всего, удаленные северные районы – испытывают объективные трудности с проведением конкурсов: немногие предприятия хотят заходить туда работать».

Всего за 2017 год выявлено порядка 260 нарушений в сфере антимонопольного законодательства, совершенных муниципалитетами. Часть выявляли специалисты УФАС, часть – прокуратура. По словам Александра Дегодьева, из 8 миллионов рублей штрафов за 2017 год примерно 40 % пришлась на муниципалитеты.