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20февраля
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В Белогорске 23 февраля прогремит салют

В Белогорске 23 февраля прогремит салют
Фото: vremechko.org

В Белогорске в День защитника Отечества, 23 февраля, военные устроят праздничный салют. В его организации задействован взвод салютных установок 165-й артиллерийской бригады.

Известно, что огневые позиции разместятся в районе набережной реки Томь. Две салютные установки 2А30 произведут 30 артиллерийских залпов. Они прозвучат в 21:00.

Взвод салютных установок уже готовится к проведению мероприятия. Личный состав прошел техническую и специальную подготовку, а также допуск к эксплуатации. Ежедневно отрабатывается слаженность действий, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #военные #праздники

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