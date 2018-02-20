В Белогорске 23 февраля прогремит салют

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В Белогорске в День защитника Отечества, 23 февраля, военные устроят праздничный салют. В его организации задействован взвод салютных установок 165-й артиллерийской бригады.

Известно, что огневые позиции разместятся в районе набережной реки Томь. Две салютные установки 2А30 произведут 30 артиллерийских залпов. Они прозвучат в 21:00.

Взвод салютных установок уже готовится к проведению мероприятия. Личный состав прошел техническую и специальную подготовку, а также допуск к эксплуатации. Ежедневно отрабатывается слаженность действий, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.