Полицейские Тынды просят помочь найти мужчин, находящихся в федеральном розыске

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Тындинский ЛО МВД России на транспорте разыскивает трех человек за различные преступления. Двое из них находятся в федеральном розыске. Правоохранители просят граждан помочь в поисках.

Все трое не связаны между собой. Это Михаил Мищук, Евгений Островский и Олег Шульга, говорится в сообщении ведомства.

Михаил Мищук

Михаил Мищук – 1971 года рождения. Разыскивается за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков в крупном размере. Приметы мужчины: на вид 45-50 лет, рост 180-183 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы темные, лоб высокий, стрижка короткая, лицо овальное. Может быть как с усами, так и без усов.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщать ее по телефонам: 8 (41656) 7-36-11, 3-72-51, 3-72-45.

Евгений Островский

Евгений Островский – 1985 года рождения. На его счету кража, мужчина находится в федеральном розыске. На вид ему 30-35 лет, рост 188-190 сантиметров, спортивного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, лицо овальное.

Известно, что в настоящее время проживает в Чите Забайкальского края.

Телефоны, по которым можно сообщить информацию: 8 (41656) 7-36-11, 3-72-51, 3-72-45.

Олег Шульга

Олег Шульга – 1977 года рождения. Находится в федеральном розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По имеющейся информации, мужчина выехал на автомобиле в Хасанский район Приморского края.

Всех, кому что-либо известно об этом человек, просят сообщить по телефонам: 8 (41656) 7-36-11, 3-72-67, 3-72-68.