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20февраля
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сегодня, 15:37 3

Амурских журналистов зовут в «Медиашколу»

Амурских журналистов зовут в «Медиашколу»
Фото: tanveernaseer.com

У молодых журналистов Приамурья есть возможность улучшить знания, расширить географию контактов и познакомиться с российскими медиаперсонами. Все это предлагает проект «Медиашкола: дальневосточный репортер», стартующий 27 февраля в Хабаровске.

Проект осуществляется при содействии аппарата полномочного представителя президента России в ДФО. Техническим организатором «Медиашколы» выступает «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока».

«Медиашкола: дальневосточный репортер» должна стать уникальной площадкой для молодых людей, которые в будущем будут определять информационную политику дальневосточного региона и России в целом. Проект рассчитан на молодых журналистов-дальневосточников, которые в случае прохождения квалификационного отбора получат возможность бесплатно пройти годовой курс развития своих профессиональных навыков, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО.

Обучающая программа «Медиашколы» состоит из базового теоретического курса ведущих преподавателей, работающих в федеральных СМИ и вузах. Отмечается, что программа будет насыщена авторскими семинарами и мастер-классами известных практикующих журналистов и блогеров.

Основная форма обучения – онлайн-семинары. Также планируется раз в квартал проводить очные слеты учащихся и ведущих медиаэкспертов в городах Дальнего Востока. На данный момент очные слеты планируются во Владивостоке, Хабаровске, Якутске и Южно-Сахалинске.

Подать заявку на обучение в «Медиашколу: дальневосточный репортер» могут молодые журналисты с опытом работы в редакциях ДФО не более трех лет, а также студенты последних курсов творческих вузов, имеющие публикации в СМИ. Отбор претендентов будет проходить в два этапа: конкурс портфолио и творческое задание.

«Полный курс обучения составит десять месяцев, образование для наших студентов-дальневосточников и молодых журналистов ДФО будет бесплатное, также все выездные сессии "Медиашколы" проводятся за счет организаторов», – сообщает оргкомитет.

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#СМИ

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Комментарии
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  • V.M.

    V.M.
    1 час назад



    расширить географию контактов и познакомиться с российскими медиаперсонами.



    А знанию правописания и стилистики русского языка их не будут? Очень бы пригодилось местным

    журналистам.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    V.M.



    расширить географию контактов и познакомиться с российскими медиаперсонами.



    А знанию правописания и стилистики русского языка их не будут? Очень бы пригодилось местным

    журналистам.



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