В Тынде появится первичное сосудистое отделение

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19 февраля в Тынде работало Открытое правительство во главе с губернатором Приамурья. Состоялась встреча с жителями города, на которой речь шла и о проблемах здравоохранения. О работе в этом направлении губернатору доложил министр здравоохранения региона Андрей Субботин.

1 мая в Тынде закончатся ремонт и комплектация детской поликлиники. Сейчас в новом здании идет ремонт, закупается мебель. Необходимость в новой поликлинике возникла, когда РЖД отказалось от непрофильных активов. Такая же ситуация возникла и с другими медицинскими учреждениями железнодорожников. Правительство региона провело большую работу, чтобы РЖД передали здания в собственность муниципалитета.

В частности, в здании, за которое бились около полутора лет, к концу этого года появится первичное сосудистое отделение. Там смогут получать помощь больные, в том числе перенесшие инфаркты и инсульты. В перспективе в центре будут проводить инвазивные вмешательства, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В Тындинской больнице через два месяца начнут проводить малотравматичные операции в гинекологии. На сегодняшний день это делают только в хирургии.

«Самое главное, что нам это даст – это снижение числа осложнений. Поскольку сейчас пациентки поступают в областную больницу с диагнозами, которых вполне можно избежать, если провести вовремя малотравматичную операцию. Через два месяца тындинские врачи начнут выполнять подобные оперативные вмешательства», – сказал Андрей Субботин.

Кроме того, много вопросов вызвал доклад заместителя министра ЖКХ по Амурской области Вадима Кирпикова, а именно по начислению платы на содержание общего имущества. По итогам вопросов жителей губернатор поручил провести отдельную разъяснительную встречу, с приглашением заместителя по ЖКХ администрации Тынды, представителей жилищной инспекции и министерства ЖКХ, которые находились в рабочей поездке, чтобы жители, столкнувшиеся с проблемой, получили ответы на свои вопросы. Также замминистра ЖКХ области Вадим Кирпиков предложил провести своеобразный ликбез для управляющих компаний.

«Здесь мы столкнулись с тем, что нужно проводить как ликбез грамотного потребителя, так и ликбез грамотного сотрудника. Некоторые местные управляющие компании просто не знают, как правильно рассчитывать начисления», – сказал Вадим Кирпиков.

Также итогом встречи губернатора с населением стало поручение министерству имущественных отношений провести проверку рационального использования муниципального имущества. А министерству внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства – провести работу по опросу предпринимателей по поводу дифференцированной ставки на имущественный налог. Сейчас в Тынде принят именно такой подход (до 1,5 %), но на встрече с губернатором городские бизнесмены сообщили, что они не согласны с этим.

«Мы договаривались, что до 1 % во всех районах. Если где-то принята дифференционная ставка, то эта позиция должна быть однозначно согласована с предпринимательским сообществом», – сказал Александр Козлов.

Губернатор поручил министерству внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства разобраться, и если будет единогласное решение бизнес-сообщества, то рекомендовать городской администрации отказаться от дифференцированного подхода и снизить налог до 1 % для всех.

На встрече с населением губернатор вручил благодарственные письма отличившимся тындинцам. Так, благодарственное письмо губернатора «за достойную работу» получили старшая медицинская сестра, сестра-хозяйка и заместитель главного врача Тындинской больницы, воспитатель детского сада № 5 и учитель гимназии № 2, сотрудник по электроснабжению МУП Гортеплоэлектросеть. Также благодарственное письмо губернатора «За достойное воспитание детей и укрепление семейных ценностей» вручили многодетной семье.