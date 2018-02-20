Пельмени «Амур», салат «Хэйхэ», соя: амурчане предлагают варианты лучших региональных блюд

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Также многие амурчане делают ставку на таежные и речные деликатесы. Среди вариантов: мясо фазана под сметаной, соленые грузди с луком, фаршированный ротан, уха из тайменя, хе из хариуса, салат из жареного папоротника с кедровым орехом, котлеты по-охотничьи с гарниром.

Некоторые предлагают разнообразить список китайскими блюдами. Лидируют среди них салат «Хэйхэ», «Чисанчи», мясо в кисло-сладком соусе.

Жители региона уделили внимание и «царице амурских полей». Ее предлагают просто жарить, добавлять в котлеты или подавать в виде закуски «Ростки сои по-дальневосточному». Еще один вариант – соевый шарик с филе щуки под брусничным соусом.

Среди кандидатов на лучшее региональное блюдо много сладостей: джем из боярышника, варенье из лимонника и брусники с кедровым орехом, медовик из амурского мёда, черёмуховый торт. Из изысков – эвенкийский йогурт с голубикой «Кортик» и печеный «Амурчонок».

Как сообщалось ранее, конкурс на лучшее регионально блюдо проводит министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области. Заявки принимаются до 4 марта. С 5 марта начнется онлайн-голосование.

Предложить вариант может любой житель Приамурья. Для этого необходимо прислать свой вариант на почту konkursvst@mail.ru или оставить его в официальных аккаунтах министерства в социальных сетях. Это могут быть как уже всем известные блюда, так и совсем новое, только что придуманное произведение гастрономического искусства. Фантазия участников конкурса не ограничивается рамками, рассматриваться будут все варианты. Самое главное, чтобы блюдо олицетворяло Амурскую область и подчеркивало уникальность и самобытность региона.

Лучшее региональное блюдо будет представлено на ВЭФ-2018. Узнать подробности можно в министерстве ВЭСТиП по тел.: 22-44-04, 8-914-615-06-38.