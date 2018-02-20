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Пельмени «Амур», салат «Хэйхэ», соя: амурчане предлагают варианты лучших региональных блюд

Пельмени «Амур», салат «Хэйхэ», соя: амурчане предлагают варианты лучших региональных блюд
Фото: kovrotex-orel.ru

На конкурс на лучшее региональное блюдо поступило более 50 вариантов блюд, которые поборются за звание гастрономического символа Амурской области. Бесспорным лидером по количеству предложений являются пельмени «Амур». Их рекомендует каждый пятый участник конкурса.

Также многие амурчане делают ставку на таежные и речные деликатесы. Среди вариантов: мясо фазана под сметаной, соленые грузди с луком, фаршированный ротан, уха из тайменя, хе из хариуса, салат из жареного папоротника с кедровым орехом, котлеты по-охотничьи с гарниром.

Некоторые предлагают разнообразить список китайскими блюдами. Лидируют среди них салат «Хэйхэ», «Чисанчи», мясо в кисло-сладком соусе.

Жители региона уделили внимание и «царице амурских полей». Ее предлагают просто жарить, добавлять в котлеты или подавать в виде закуски «Ростки сои по-дальневосточному». Еще один вариант – соевый шарик с филе щуки под брусничным соусом.

Среди кандидатов на лучшее региональное блюдо много сладостей: джем из боярышника, варенье из лимонника и брусники с кедровым орехом, медовик из амурского мёда, черёмуховый торт. Из изысков – эвенкийский йогурт с голубикой «Кортик» и печеный «Амурчонок».

Как сообщалось ранее, конкурс на лучшее регионально блюдо проводит министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области. Заявки принимаются до 4 марта. С 5 марта начнется онлайн-голосование.

Предложить вариант может любой житель Приамурья. Для этого необходимо прислать свой вариант на почту konkursvst@mail.ru или оставить его в официальных аккаунтах министерства в социальных сетях. Это могут быть как уже всем известные блюда, так и совсем новое, только что придуманное произведение гастрономического искусства. Фантазия участников конкурса не ограничивается рамками, рассматриваться будут все варианты. Самое главное, чтобы блюдо олицетворяло Амурскую область и подчеркивало уникальность и самобытность региона.

Лучшее региональное блюдо будет представлено на ВЭФ-2018. Узнать подробности можно в министерстве ВЭСТиП по тел.: 22-44-04, 8-914-615-06-38.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Аристон

    Аристон
    1 час назад

    Пельмени «Амур»

    Технологическая карта

    Выход: 500 грамм.

    Влить в кастрюлю 400мл. воды, посолить.

    В кипящую воду опустить 100 грамм пельменей.

    Одновременно в сковороду поместить 15 гр. сливочного масла, растопить и добавить 20 грамм мелко нарезанного лука.

    Слегка потушить лук и добавить в сковороду 40 грамм нарезанной соломкой печени говяжьей.

    Помешивая печень с луком в сливочном масле в течении 1 й минуты, после чего содержимое сковороды поместить в горшочек.

    К этому времени пельмени доведены до полуготовности.

    Пельмени шумовкой вынуть из бульона и поместить в горшочек над печенью.

    В сковороду вновь положить 10 граммов сливочного масла, растопить его и добавить в масло 20 грамм (столовая ложка без верха) томатной пасты

    (томатная паста – не кетчуп!) и 50 грамм сметаны.

    Состав перемешать, довести до кипения и влить в сковороду оставшийся от варки пельменей бульон.

    Добавить по вкусу молотый перец.

    Полученный соус перемешать, довести до кипения и влить в горшочек с пельменями и печенью. Перемешивать не требуется.

    Если у горшочка нет крышки, завести на 1м яйце тесто, раскатать его и заклеить горшочек сверху в виде крышки .

    Поставить горшочек в предварительно нагретую до 180 градусов духовку, и минут через 10, когда тесто на горшочке пожелтеет, блюдо готово.

    Приятного аппетита.

  • Леонидова

    Леонидова
    39 минут назад

    Аристон

    Пельмени «Амур»

    Технологическая карта

    Выход: 500 грамм.

    Влить в кастрюлю 400мл. воды, посолить.

    В кипящую воду опустить 100 грамм пельменей.

    Одновременно в сковороду поместить 15 гр. сливочного масла, растопить и добавить 20 грамм мелко нарезанного лука.

    Слегка потушить лук и добавить в сковороду 40 грамм нарезанной соломкой печени говяжьей.

    Помешивая печень с луком в сливочном масле в течении 1 й минуты, после чего содержимое сковороды поместить в горшочек.

    К этому времени пельмени доведены до полуготовности.

    Пельмени шумовкой вынуть из бульона и поместить в горшочек над печенью.

    В сковороду вновь положить 10 граммов сливочного масла, растопить его и добавить в масло 20 грамм (столовая ложка без верха) томатной пасты

    (томатная паста – не кетчуп!) и 50 грамм сметаны.

    Состав перемешать, довести до кипения и влить в сковороду оставшийся от варки пельменей бульон.

    Добавить по вкусу молотый перец.

    Полученный соус перемешать, довести до кипения и влить в горшочек с пельменями и печенью. Перемешивать не требуется.

    Если у горшочка нет крышки, завести на 1м яйце тесто, раскатать его и заклеить горшочек сверху в виде крышки .

    Поставить горшочек в предварительно нагретую до 180 градусов духовку, и минут через 10, когда тесто на горшочке пожелтеет, блюдо готово.

    Приятного аппетита.



    Крышку забыл разболтанным желтком намазать и растопленным сливочным маслицем) И печень сначала в молоке вымочить

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