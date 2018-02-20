В поселке Ушумун временно закрыли кафе из-за санитарных нарушений

Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Магдагачинский районный суд на 60 суток приостановил деятельность кафе «Домашнее». Причиной стали санитарные нарушения. Заведение расположено в поселке Ушумун Магдагачинского района по адресу: улица Железнодорожная, 6.

В ходе внеплановой проверки было установлено, что в кафе отсутствует необходимый набор помещений, из-за чего не соблюдается поточность. Заведение располагается в жилом здании и имеет вход, не изолированный от жилой части здания. Готовая продукция, отобранная в ходе проверки, не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

По данным фактам был составлен протокол о временном запрете деятельности, помещение кафе опечатали. Административный материал направили в Магдагачинский районный суд для принятия необходимого решения. 14 февраля суд приостановил деятельность кафе на 60 суток, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.