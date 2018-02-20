Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:12 0

«Почта России» выпустила дизайнерские открытки к 23 Февраля и 8 Марта

«Почта России» выпустила дизайнерские открытки к 23 Февраля и 8 Марта

На сайте сервиса «Открытки почтой» появились дизайнерские открытки, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Каждый может оформить в режиме онлайн почтовую открытку, написать персональное поздравление и отправить ее в любую точку России и за рубеж.

Авторские открытки выполнены известными российскими иллюстраторами. Помимо открыток по конкретным поводам, в представленной коллекции есть и другие. Их можно оформить с любым текстом, в режиме предпросмотра увидеть на экране и отредактировать, затем оплатить банковской картой и отправить адресату. Открытки будут напечатаны на специальном оборудовании.

Стоимость одной открытки, включая доставку адресату в любую точку России, составляет 149 рублей по России, 249 рублей – за рубеж. Открыткам присваивается трек-номер, по которому можно отследить ее доставку в круглосуточном режиме.

Просмотров всего: 418

#связь

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

В Приамурье проверят систему оповещения
Общество

В Благовещенске открылась выставка радиоприемников разных времен
Общество 8

«Почта России» поднимет цены на отправление писем и бандеролей
Общество 13

Очевидцы: на станции в Тыгде выкидывали из поезда посылки