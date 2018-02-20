«Почта России» выпустила дизайнерские открытки к 23 Февраля и 8 Марта

На сайте сервиса «Открытки почтой» появились дизайнерские открытки, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Каждый может оформить в режиме онлайн почтовую открытку, написать персональное поздравление и отправить ее в любую точку России и за рубеж.

Авторские открытки выполнены известными российскими иллюстраторами. Помимо открыток по конкретным поводам, в представленной коллекции есть и другие. Их можно оформить с любым текстом, в режиме предпросмотра увидеть на экране и отредактировать, затем оплатить банковской картой и отправить адресату. Открытки будут напечатаны на специальном оборудовании.

Стоимость одной открытки, включая доставку адресату в любую точку России, составляет 149 рублей по России, 249 рублей – за рубеж. Открыткам присваивается трек-номер, по которому можно отследить ее доставку в круглосуточном режиме.