Благовещенец попытался ввезти в Якутию 150 ящиков алкоголя «для себя»

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Сотрудниками ОРДПС ОМВД РФ по Нерюнгринскому району Якутии на стационарном посту ДПС был остановлен грузовик, следовавший из Благовещенска в Алдан. В ходе досмотра машины был установлен факт незаконной перевозки 150 ящиков с алкогольной продукцией. Сопроводительных документов у 33-летнего жителя Благовещенска не было. Мужчина пояснил, что приобрел продукцию в винно-водочном магазине столицы Приамурья для личных нужд.

Алкоголь был изъят. Правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.