Благовещенец попытался ввезти в Якутию 150 ящиков алкоголя «для себя»
В Якутии полицейские остановили водителя из Благовещенска, который перевозил большую партию алкоголя без документов. По его словам, продукция предназначалась для личных нужд, сообщает yk24.ru.
Сотрудниками ОРДПС ОМВД РФ по Нерюнгринскому району Якутии на стационарном посту ДПС был остановлен грузовик, следовавший из Благовещенска в Алдан. В ходе досмотра машины был установлен факт незаконной перевозки 150 ящиков с алкогольной продукцией. Сопроводительных документов у 33-летнего жителя Благовещенска не было. Мужчина пояснил, что приобрел продукцию в винно-водочном магазине столицы Приамурья для личных нужд.
Алкоголь был изъят. Правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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