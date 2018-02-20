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20февраля
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сегодня, 14:00 9

Благовещенец попытался ввезти в Якутию 150 ящиков алкоголя «для себя»

Благовещенец попытался ввезти в Якутию 150 ящиков алкоголя «для себя»
Фото: yk24.ru

В Якутии полицейские остановили водителя из Благовещенска, который перевозил большую партию алкоголя без документов. По его словам, продукция предназначалась для личных нужд, сообщает yk24.ru.

Сотрудниками ОРДПС ОМВД РФ по Нерюнгринскому району Якутии на стационарном посту ДПС был остановлен грузовик, следовавший из Благовещенска в Алдан. В ходе досмотра машины был установлен факт незаконной перевозки 150 ящиков с алкогольной продукцией. Сопроводительных документов у 33-летнего жителя Благовещенска не было. Мужчина пояснил, что приобрел продукцию в винно-водочном магазине столицы Приамурья для личных нужд.

Алкоголь был изъят. Правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    алкаш

  • hello2018

    hello2018
    4 часа назад

    Алкоголь был изъят. Правоохранительные органы проводят проверку..... Проверку чего?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 часа назад

    Он что оружие вез? Наркотики? Какое ваше дело что он водку везет...Дайте ему нормальную работу,и он не будет кататься по жепам мира.

  • Терапевт

    Терапевт
    4 часа назад

    hello2018

    Алкоголь был изъят. Правоохранительные органы проводят проверку..... Проверку чего?



    Проверку факта приобрёл ли он в 1) розницу для себя или 2) для продажи, или вообще 3) алкоголь контра...

    Разные наказания, по первому пункту ничего, по остальным срок... Кури закон лапоть...

  • Терапевт

    Терапевт
    4 часа назад

    Диванный аналитик

    Он что оружие вез? Наркотики? Какое ваше дело что он водку везет...Дайте ему нормальную работу,и он не будет кататься по жепам мира.



    Думаешь у него плохая работа грузовиками водку возить?

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    а как проверить для себя или нет?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    4 часа назад

    мож у него свадьба

    была...

  • честный

    честный
    3 часа назад

    может человек на пару лет ехал в тайгу, а тут такой облом...

  • Cuba

    Cuba
    2 часа назад

    А что у нас нельзя для себя 150 ящиков алкоголя приобрести? Ну и что что много, пока он не начал ими торговать ничего не докажут. Как они докажут что приобрел на продажу?

    Нуна на полицию жалобу написать на незаконные действия и компенсацию попробовать по суду получить. Интересно это реально?

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