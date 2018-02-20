В Благовещенске сымитируют ДТП на несанкционированной ледовой переправе

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21 февраля в Благовещенске на реке Зее состоятся учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Произойдет оно, согласно сценарию, на несанкционированной ледовой переправе. Специалисты проверят готовность сил и средств оперативных служб города.

В учениях примут участие государственные инспекторы ГИМС, пожарно-спасательные формирования Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ГИБДД, спасатели Амурского поисково-спасательного отряда, врачи скорой медицинской помощи и другие специалисты.

По замыслу, при движении по несанкционированной ледовой переправе легковой автомобиль проваливается в незамерзшую полынью. В результате происшествия кузов автомобиля деформируется, водитель оказывается зажатым в автомобиле и самостоятельно выбраться из него не может.

Начало учений в 10:00 в районе улицы Заводской, 1, сообщает амурское управление МЧС.