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20февраля
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сегодня, 13:42 1

Немного снега на востоке Амурской области: прогноз погоды на 21 февраля

Немного снега на востоке Амурской области: прогноз погоды на 21 февраля
Фото: YouTube

В Амурской области 21 февраля установится небольшая облачность, местами по востоку пройдет слабый снег. Ночью ожидается туман. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами его порывы достигнут 11 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 22…27 градусов, местами – минус 32…37. Днем термометры покажут 10…15 градусов ниже нуля, местами – минус 18…23.

В Благовещенске установится небольшая облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 22…24 градуса мороза, днем – минус 11…13, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 293

#погода

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Комментарии
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  • Премио

    Премио
    3 часа назад

    Когда погоду угадываете самое главное бубен держать в левой руке! Не разу сколько смотрю тут прогноз не совпал у вас)))))))))))

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