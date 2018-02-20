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сегодня, 13:22 4

В Благовещенске вновь объявлен сбор средств для Даши Сибилевой

В Благовещенске вновь объявлен сбор средств для Даши Сибилевой

На очередной курс реабилитации в Китае пострадавшей при родах Даши Сибилевой вновь требуются деньги. Указанные клиникой более полумиллиона рублей маме-одиночке не потянуть. Собрать деньги необходимо до апреля.

Точная сумма сбора 690 660 рублей. Из них на данный момент собрано около 185 тысяч. На сбор оставшейся части остается чуть больше месяца. Уже 1 апреля Елена с Дашей должны быть в реабилитационном центре второй больницы при Хэйлунцзянском университете китайской медицины Харбина.

Это будет третья по счету поездка в Китай на реабилитацию и медикаментозное лечение. Елена с дочками едва не погибли во время родов в перинатальном центре. Одна из двойняшек – Вика – развивается, как положено, а Даша страдает ДЦП, спастическим тетрапарезом и задержкой психомоторного развития.

«До первой поездки в Китай Даша ничего не умела. Лишь плакала от мучительной боли, которая касалась каждой ее клеточки снова и снова. А я металась из одной больницы в другую, где только разводили руками. Мне говорили: "Мамочка, смиритесь, мы вам не откажем, но результата не ждите". Да, его не было. Но после двух поездок в Китай Даша научилась переворачиваться (в последнее время активнее), появилась опора на локтях, сидит, по-турецки сложив ноги 1 минуту, самостоятельно не садится, лежа на животе садится на колени, есть попытки ползать на животе, мышцы поясничного отдела и ягодичной части укрепились. Тонический рефлекс увеличен.

Появилась активность в психоэмоциональном и речевом плане. В результате логопедического массажа и артикуляционной гимнастики повысился тонус мимической мускулатуры и увеличилась амплитуда движений языка, губ. Очень страшно упустить драгоценное время, когда ещё можно помочь доченьке. Я прошу каждого из вас, не останьтесь в стороне, любая помощь (перевод, репост, класс) для нас бесценна. Без вас Дашенька обречена на тяжёлое существование: быть прикованной к инвалидной коляске и каждой день испытывать боль. Но все может быть совсем по-другому. Подарите малышке здоровое детство!» – такое обращение разместила мама Даши Елена на своей странице в Инстаграме.

Елена также поделилась радостной новостью, что недавно благодаря инициативной группе «Открытые сердца» и благовещенским предпринимателям, ей перечислили 89 тысяч рублей на покупку вертикализатора. Даше он был необходим, его рекомендовал и врач-невролог, но ее индивидуальной программой реабилитации аппарат не был предусмотрен. И вот теперь появилась возможность его приобрести. Вертикализация в аппарате позволяет эффективно улучшить и стабилизировать показатели сердечно-сосудистой системы, нормализовать процесс дыхания, улучшить подвижность мышц, активизировать работу и улучшить работу опорно-двигательного аппарата.

Елена воспитывает двойняшек одна. Пытается подрабатывать, но самостоятельно накопить на вертикализатор и предстоящую реабилитацию она не может. Желающие помочь молодой женщине собрать средства на поездку в китайскую клинику могут перевести средства на карту Сбербанка: 4276 0300 1666 7087 или по мобильному банку: 89619548054 (получатель Сибилева Е. А.).

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#дети #здоровье #происшествия #жизнь

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    6 часов назад

    И опять нищие пенсионеры, голосующие за Путина, понесут свою копеечку, так как у самого скрепанутого государства, которое победило и разбомбило всех врагов, которое построило мост в Крым за четыреста миллиардов наших денег, которое давит тракторами качественную еду, а потом объявляет о сборе продуктов питания для малоимущих, не находит средств для своих граждан, как в Казахстне, например, где всех детей, которых не в состоянии вылечить у себя, отправляют за счет государства за границу.

  • butterfly effect

    butterfly effect
    5 часов назад

    Ничего личного, но хочется спросить где отец девочки и врачи-косепоры...почему у них помощи не попросить. Судя по фото, китайцы делают обычный массаж и ЛФК, здесь такого нет? Логопедов тоже нет? Тем более что ребенок матери-одиночки имеет право бесплатно пользоваться массажным кабинетом в поликлинике, раз в два года-путевка в санаторий.

  • батарейка

    батарейка
    5 часов назад

    Она не мать одиночка, была замужем, расстались

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Глазки хорошие у Дарьи ) Здоровья всей семье.

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