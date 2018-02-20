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20февраля
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сегодня, 13:04 0

Свободненцы могут выбрать, какую из площадей города будут ремонтировать

Свободненцы могут выбрать, какую из площадей города будут ремонтировать
Фото: fotografersha.livejournal.com

Жителям Свободного предлагают выбрать, какую территорию города благоустроить: центральную площадь или площадь имени Сергея Лазо. Для этого на сайте администрации Свободного с 19 февраля запущено онлайн-голосование.

Как объяснили в городском управлении по ЖКХ и благоустройству, на уровне Российской Федерации объявлен конкурс лучших проектов создания комфортной среды. Если Свободный в нем победит, то город в 2019 году дополнительно получит до 100 миллионов федеральных средств на благоустройство общественного места. Первый этап в борьбе за победу – это прием предложений. Он продлится до 1 марта.

Предложения также можно направлять по адресу: gkh@svobnews.amur.ru или напрямую в управление по ЖКХ и благоустройству администрации города (ул. 50-летия Октября, 14 кабинет 457, телефон 52719), сообщает сайт администрации Свободного.

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#Свободный

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