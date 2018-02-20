Благовещенец украл у знакомой украшения на 859 тысяч рублей

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Благовещенец, находясь в гостях у знакомой, украл 33 ювелирных изделия на общую сумму более 700 тысяч рублей. Через несколько дней он опять пришел к ней в гости и украл у нее украшения на 152 тысячи рублей.

Суд установил, что в августе 2016 года подсудимый находился в гостях в квартире с двумя женщинами: хозяйкой и еще одной гостьей. Он точно знал, что в коридоре квартиры находится металлический ящик, а в нем лежат деньги, принадлежащие гостье.

Пользуясь тем, что обе женщины находились в другой комнате, мужчина подошел к запертому ящику, отогнул дверцу и достал оттуда 48 долларов. В ящике он увидел ювелирные изделия. Подсудимый взял серьги, браслеты, кольца, цепи, подвески, перстень – всего 33 изделия – на общую сумму 703 889 рублей. Всё это он положил в карман трико и скрылся с места совершения преступления.

Через несколько дней мужчина опять пришел в гости к той же женщине и снова залез в металлический ящик, отогнув дверцу. В этот раз он взял кованый литой браслет, колье из золота, браслет, серьги, подвески – всего шесть изделий на общую сумму 152 000 рублей. Украденное он вновь положил в карман трико и скрылся с места совершения преступления.

В итоге общая сумма украденного превысила 859 тысяч рублей.

Суд признал благовещенца виновным и приговорил его к лишению свободы на срок два года и два месяца, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.