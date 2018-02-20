Шестнадцатилетняя жертва нападения в Зее умерла в больнице

Ушла из жизни 16-летняя жительница Зеи, которая подверглась нападению в городе 11 февраля. Как сообщила ИА «Амур.инфо» заместитель главного врача областной детской клинической больницы Ольга Смирнова, девушка умерла 18 февраля.

Как сообщало информагентство, 11 февраля в городе Зее произошло ЧП. По девушке и ее 35-летней тете открыл стрельбу отчим женщины. После этого мужчина покончил собой.

Обоих пострадавших доставили в больницы Благовещенска. Девушка находилась в реанимации областной детской больницы. Состояние женщины стабильное, сейчас она проходит лечение в областной больнице.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». По одной из версий, которую обсуждают горожане, к трагедии мог привести конфликт из-за жилплощади.

Известно, что незадолго до ЧП отчим приходил к падчерице и буянил так, что ей пришлось вызывать полицию. Однако писать заявление на мужчину она отказалась, и того отпустили. Теперь следствию предстоит проверить действия полицейских.