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20февраля
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сегодня, 12:10 1

Шестнадцатилетняя жертва нападения в Зее умерла в больнице

Шестнадцатилетняя жертва нападения в Зее умерла в больнице

Ушла из жизни 16-летняя жительница Зеи, которая подверглась нападению в городе 11 февраля. Как сообщила ИА «Амур.инфо» заместитель главного врача областной детской клинической больницы Ольга Смирнова, девушка умерла 18 февраля.

Как сообщало информагентство, 11 февраля в городе Зее произошло ЧП. По девушке и ее 35-летней тете открыл стрельбу отчим женщины. После этого мужчина покончил собой.

Обоих пострадавших доставили в больницы Благовещенска. Девушка находилась в реанимации областной детской больницы. Состояние женщины стабильное, сейчас она проходит лечение в областной больнице.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». По одной из версий, которую обсуждают горожане, к трагедии мог привести конфликт из-за жилплощади.

Известно, что незадолго до ЧП отчим приходил к падчерице и буянил так, что ей пришлось вызывать полицию. Однако писать заявление на мужчину она отказалась, и того отпустили. Теперь следствию предстоит проверить действия полицейских.

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#Зея #криминал #происшествия

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