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сегодня, 11:25 0

Приамурье вошло в топ-50 регионов РФ по внутреннему туризму

Приамурье вошло в топ-50 регионов РФ по внутреннему туризму

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг внутреннего туризма самых популярных регионов России по итогам 2017 года. Амурская область попала в топ-50, ее в прошлом году посетили 300 тысяч туристов.

Рейтинг представлен по результатам анализа статистики внутреннего туризма в регионах РФ в 2017 году. В него не включены Москва (более 21 миллиона туристов в 2017 году) и Санкт-Петербург (7,5 миллиона туристов в 2017 году).

По данным статистики въездного туризма, 56,5 миллиона туристов путешествовали по России в 2017 году, что на 3 % больше, чем в 2016 году, а иностранцы совершили 19 миллионов въездных туристских поездок в РФ за 9 месяцев 2017 года.

Приамурье заняло 49 место рейтинга. Указывается, что из 300 тысяч туристов более 100 тысяч прибыли из Китая. Этот показатель вырос на 30 %.

Лидерами внутреннего туризма в 2017 году стали Краснодарский край, Московская область и Республика Крым. 15,8 миллиона туристов посетили Краснодарский край, включая города-курорты Кубани: Сочи, Анапу и Геленджик. 14,1 миллиона туристов посетили Подмосковье и 5,4 миллиона побывали в Крыму.

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#туризм

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