Приамурье вошло в топ-50 регионов РФ по внутреннему туризму

Рейтинг представлен по результатам анализа статистики внутреннего туризма в регионах РФ в 2017 году. В него не включены Москва (более 21 миллиона туристов в 2017 году) и Санкт-Петербург (7,5 миллиона туристов в 2017 году).

По данным статистики въездного туризма, 56,5 миллиона туристов путешествовали по России в 2017 году, что на 3 % больше, чем в 2016 году, а иностранцы совершили 19 миллионов въездных туристских поездок в РФ за 9 месяцев 2017 года.

Приамурье заняло 49 место рейтинга. Указывается, что из 300 тысяч туристов более 100 тысяч прибыли из Китая. Этот показатель вырос на 30 %.

Лидерами внутреннего туризма в 2017 году стали Краснодарский край, Московская область и Республика Крым. 15,8 миллиона туристов посетили Краснодарский край, включая города-курорты Кубани: Сочи, Анапу и Геленджик. 14,1 миллиона туристов посетили Подмосковье и 5,4 миллиона побывали в Крыму.