Пропавший благовещенский пенсионер вышел на связь

61-летний Анатолий Бабурин, которого около недели разыскивали родные, вышел с ними на связь. О мужчине ничего не было известно с 16 февраля. Найти его удалось без обращения в полицию.

Известно, что мужчина находится в Благовещенске, но свое точное местонахождение он не сообщил. Заверил только, что уже в среду, 21 февраля, вернется домой. Об этом рассказал его сын Максим.

Сообщение о пропаже пенсионера близкие распространяли через один из мессенджеров. Анатолий Бабурин хранил молчание и не отвечал на многочисленные звонки в течение 5 дней.