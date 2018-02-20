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20февраля
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сегодня, 11:14 3

Пропавший благовещенский пенсионер вышел на связь

Пропавший благовещенский пенсионер вышел на связь

61-летний Анатолий Бабурин, которого около недели разыскивали родные, вышел с ними на связь. О мужчине ничего не было известно с 16 февраля. Найти его удалось без обращения в полицию.

Известно, что мужчина находится в Благовещенске, но свое точное местонахождение он не сообщил. Заверил только, что уже в среду, 21 февраля, вернется домой. Об этом рассказал его сын Максим.

Сообщение о пропаже пенсионера близкие распространяли через один из мессенджеров. Анатолий Бабурин хранил молчание и не отвечал на многочисленные звонки в течение 5 дней.

Просмотров всего: 1997

#происшествия

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Комментарии
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  • Танечка 13

    Танечка 13
    8 часов назад

    Вот ремня бы ему всыпать...

  • Caramel

    Caramel
    5 часов назад

    дедушка завис у бабушки))))

  • 123.rewq

    123.rewq
    5 часов назад



    пенсионер вышел на связь



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