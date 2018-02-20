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сегодня, 10:51 1

В Тамбовском районе создавали препоны для получения дальневосточного гектара

В Тамбовском районе создавали препоны для получения дальневосточного гектара
Фото: pxhere.com

Прокуратура Тамбовского района выявила нарушения, которые могли помешать желающим получить дальневосточный гектар. В частности, выявлены регламенты с отказами на предоставление участков, не предусмотренные законодательством.

Как органы местного самоуправления Тамбовского района исполняют требования законодательства в части предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, проверила районная прокуратура.

Было выявлено 8 административных регламентов, в которых прописаны основания для отказа в предоставлении земельного участка, не предусмотренные действующим законодательством. Речь идет о регламентах Николаевского, Раздольненского, Козьмодемьяновского, Тамбовского, Толстовского, Муравьевского и Жариковского сельсоветов, а также об административном регламенте Тамбовского района

Кроме того, в 7 муниципальных регламентах перечисленных сельсоветов органы местного самоуправления поселений возложили на себя полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Все это противоречит требованиям федерального закона РФ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

После протеста прокурора. все выявленные нарушения законодательства устранены, административные регламенты приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства, сообщает областная прокуратура.

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#Дальний Восток #жизнь #закон

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    пусть берут землю в Селемджинском районе

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