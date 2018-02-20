Дневной эфир «Эха Москвы в Благовещенске»: штрафы и аукционы

Днем 20 февраля на «Эхе Москвы в Благовещенске» пойдет разговор о работе административной комиссии и комитета по управлению имуществом областного центра. Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина побеседуют с заместителем мэра Олегом Косолаповым.

В вечернем эфире радиостанции – программа «Семейные разборки: мегаактивная жена при спокойном муже». Ее проведут Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.