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сегодня, 10:07 5

В сентябре Благовещенск примет первый региональный форум зоозащитников

В сентябре Благовещенск примет первый региональный форум зоозащитников
Фото: khabarovsk.md

В сентябре общественная организация любителей животных «Остров спасения» планирует провести в Благовещенске первый форум зоозащитников «Амур». Мероприятие призвано воспитать у амурчан ответственное отношение к животным.

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов в размере почти 1,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Заместитель председателя организации Нина Стельмахова рассказала ИА «Амур.инфо», что форум запланирован на 6 сентября, он пройдет на площадке главного корпуса ДальГАУ.

«В рамках форума планируется провести встречу и организовать общение с зоосообществами области, предпринимателями, которые занимаются продажей зоотоваров, чтобы они могли презентовать свою деятельность, рассказать о ней. Запланирована презентация городских клубов. Хотим провести выставку художественных картин и фоторабот. Для этого мы планируем связаться с художественными школами, чтобы они могли взять в модели наших животных, приюта "Остров спасения". Мы надеемся, что эти снимки, картины наших питомцев заинтересуют кого-то, кто-то обратит внимание на того или иного питомца, и он обретет дом. Для этого мы, когда потеплеет, будем привлекать грумеров, приводить в порядок своих питомцев», – рассказывает Нина Стельмахова.

По ее словам, проблема бездомных животных является актуальной для каждого населенного пункта Амурской области. Большинство людей не радует вид брошенных животных, у кого-то они вызывают страх, у кого-то жалость, при этом важно учитывать, что безнадзорные животные – это и экологическая проблема, поскольку они часто являются переносчиками инфекционных заболеваний, ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку.

«Нередко мы слышим в новостях о жестоком обращении с животным, и зачастую в подобных инцидентах участвуют подростки. Это напоминает нам о проблемах воспитания подрастающего поколения, которые требуют срочного решения», – отмечает Нина Стельмахова.

Цель, которую ставит организация в рамках форума, – консолидация сектора общественных организаций, зоозащитников, органов муниципальной власти, учебных учреждений, неравнодушных горожан, СМИ и предпринимательского сообщества зоо-сферы.

Команда проекта надеется, что форум будет проходить ежегодно и, учитывая масштаб проблемы, выйдет за пределы области, став межрегиональным.

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#животные

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    5 часов назад

    Идея хорошая, но форумом проблему не решит. Без помощи Администрации с выделением земли. Даже если все зоозащитники возьмут домой по 2-5 собак, меньше стай собак на улице не станет. Нужен Приют как минимум на 200-500 собак. Ну и желательно всем зоо защитникам объединиться

  • Gangstarr

    Gangstarr
    4 часа назад

    В заголовке исправить надо- не зоозащитники, а собакозащитники.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    4 часа назад

    Gangstarrсобакозащитники.


    Псинопехота... )

  • Добрый гений

    Добрый гений
    3 часа назад

    Еще их называют собаконутые. Им совершенно наплевать на остальной зоомир. Натравливают своих собак на кошек и других слабых животных

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    ~~планируется провести встречу и организовать общение с зоосообществами области, предпринимателями, которые занимаются продажей зоотоваров, чтобы они могли презентовать свою деятельность, рассказать о ней



    Золотарёва не забудьте пригласить!

    Он тоже имеет право рассказать о своём видении решения проблемы бесхозных животных.

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