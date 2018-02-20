Россияне проели в ресторанах 1,4 триллиона рублей: обзор прессы

Фото: bagiraclub.ru

LADA стала одним из лидеров продаж в Северной Африке; Голодец пообещала россиянам пенсии в 25 тысяч; в Британии издали перечень правил для съемок откровенных сцен. О чем пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Информация «Российской газеты», которая, думаю, будет интересна автомобилистам. Оказывается, автомобили российского производства все больше популярны за границей, в 2017 году за рубеж продано 38,8 тысячи машин (правда, это автомобили по большей части иностранных марок). В этом году также намечается рост.

Одним из лидеров продаж является LADA. Машин этой марки в ушедшем году продано за границу 10,1 тысячи штук, что соответствует доле около 25 процентов. Сейчас «ладисты» (то есть АвтоВАЗ) активно выходят на рынки Северной Африки и Латинской Америки. Автомобиль успешно конкурирует с местным гужевым транспортом – яками и буйволами.

Также в номере

Еще из главной газеты страны вы узнаете, что россияне стали тратить больше денег на еду вне дома. В прошлом году они проели в кафе и ресторанах 1,4 триллиона рублей. До этого два года подряд рынок общепита только падал. Из-за кризиса россияне были вынуждены оптимизировать свой бюджет, и многие решили сэкономить на походах в рестораны и подобные им заведения. Ситуация стала меняться прошлым летом. Аномально холодная погода вынудила россиян проводить время не на пляжах, а за столиком в кафе. А потом наступили холода. Аномальные холода. И россияне переместились в теплые кафе и рестораны.

Очень интересно

Переходим к главной газете области. В «Амурской правде» рассказывается о том, что современный горнолыжный центр, который когда-то построят в пригороде Благовещенска, в Белогорье, рассчитан на круглогодичную эксплуатацию. Его возведут вместо горнолыжной базы в Натальино, которую так и не построили. Там можно будет заниматься греблей и водными лыжами, акробатикой, горным велосипедом и биатлоном, будет построено 7 лыжных трасс. Об этом глава региона Александр Козлов рассказал в интервью агентству «Интерфакс».

Также в номере

Еще в «Амурке» пишут о том, что браконьерам ужесточили наказание. Например, сумма штрафа за незаконный отстрел животного вне сезона может вырасти семикратно. Дается таблица штрафов. И если уж говорить о животных, то названную статью дополню еще и материалом о том, что амурский тигр вновь нарушил границу и ушел в Китай. А что? Может, у него там невеста?

Вам статья

Раскрываем «Комсомольскую правду». Читаем о том, что в России будут пенсии в 25 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. Не знаю, какого цвета у нее глаза, но, судя по заявленному, – голубые.

Еще пишут о том, что отечественные олигархи-миллиардеры, осевшие в Лондоне, утащили из страны денег больше, чем у нас хранится в так называемом Фонде национального благосостояния (газета напомнила, что в нем сейчас 66 миллиардов долларов).

Еще пишут про нечистую силу, которая поселилась в доме жителей уральского поселка, а еще о том, что нашему кёрлингисту Крушельницкому на Олимпиаде подсыпали мельдоний. Так что нечистая сила, поселившаяся на Олимпийских играх, значительно грязнее уральской.

На посошок

Ну и напоследок дайджест «Удивительный мир», где я прочел любопытную заметку о том, что в Британии, после громкого секс-скандала в Голливуде, появился новый перечень правил для съемок откровенных постельных сцен.

Теперь при съемке актерам нужно будет целоваться со своим партнером только с крепко сжатыми губами. Актрисам не нужно будет обнажаться. Во время съемок постельных сцен будут использовать специальные наклейки на тело и маскировочное нижнее белье. Все действие должно происходить обязательно под одеялом и при отключенных софитах.