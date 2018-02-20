Ксения Мельник: я пришла на шоу с открытой душой, но это не оценили

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Экс-амурчанка Ксения Мельник, принявшая участие в шоу «Песни» на ТНТ рассказала о своем выступлении. По ее словам, в информации о ней исказили некоторые факты. Не понравилось Ксении и то, что сказали ей члены жюри, и то, что ее выступление практически не попало в эфир.

Песню про маму, с которой она пыталась покорить жюри, девушка написала еще в 14 лет, на следующий день после смерти близкого человека. Ксения пожалела, что для шоу выбрала именно эту композицию.

«У нас сначала перед выступлением был долгий разговор, на сцене я пробыла минут 30. Мы смеялись, потом они начали задавать мне вопросы про песню, естественно, вскрылась тема про маму, а это для меня самая больная тема. Поэтому не нужно идти с такими песнями, потому что ты растрогаешься, и ничего хорошего не выйдет. В итоге я разревелась, успокоилась, но после слез очень плохо петь, голос не подчиняется. И когда я спела, Макс Фадеев стал намекать, спрашивая, как я спела. Я ответила, что, наверное, плохо. Он сказал, что тоже так думает. Хотя я потом посмотрела выступление: да нормально я спела.

Изначально были такие заявления, что для проекта нужна душа, что неважно, как ты поешь, важен стержень. Я пришла, ничего из жизни своей не скрывала, а она у меня, поверьте, достаточно контрастная. Ее можно раскрутить, что они и сделали, что замужем я была чуть ли не за батюшкой. Шоу бизнес жестокий, поэтому никогда не приходите туда с открытой душой, потому что это никому не нужно. Потому что это лично твои переживания, и эти люди, у которых есть все, они никогда этого не поймут», – рассказала в телефонном разговоре Ксения.

По словам девушки, сразу после выступления на нее обрушилась критика со стороны членов жюри. Причем в основном она касалась даже не вокальных данных и текста песни, а образа жизни экс-амурчанки и ее прошлого.

«Меня зацепило, что Тимати сказал, будто моя песня не гениальная. Я просто была в недоумении. И еще они меня очень много грязью поливали, может, еще поэтому и не выставили мое выступление в эфир, потому что очень много было сказано, чего не надо было говорить. То есть не о моей песне, а что я была замужем, что работала в кабаре, но при этом была в церкви. У меня запутанная жизнь, и они пытались это выставить как какое-то непотребство, что это плохо. Но это моя жизнь, я ничего не стыжусь. Я пришла и открыто рассказала об этом», – поделилась девушка.

За 25 лет в жизни Ксении было много событий. Родом она из села Никольское Белогорского района. Девушка не скрывает, что ее семья была неблагополучной. Ей не было и года, когда ушел отец. После этого мама начала злоупотреблять алкоголем, отчимы сменяли один другого. Один из них заразил девочку туберкулезом.

«Когда я узнала, что у меня туберкулез, у меня уже не было левого легкого, была вместо него каша. В седьмом классе меня положили в больницу, и я два года лежала в больнице до девятого класса. Мне в итоге отрезали левое легкое, и самое большое для меня тогда было потрясение, что я никогда не смогу петь, потому что я дышала, как собачка, и для меня это было самое страшное. Потому что с пением были связаны все мои цели и мечты. И я начала надувать много шариков в день, сдувала, снова надувала – разрабатывала второе легкое, чтобы оно хоть как-то работало. И мне удалось добиться, чтобы была не такая частая одышка, постепенно я начала нормально дышать и говорить. Могла уже предложения произносить.

В больнице я познакомилась с женщиной, которая была в протестантской церкви, она меня туда отвезла и познакомила с другой женщиной, которая впоследствии, когда умерла мама, стала моим опекуном. Я никогда не была замужем за работником протестантской церкви – это такой бред. Я была замужем за молодым человеком, но изначально была в церкви я, потом мы познакомились с парнем, и он пришел в церковь, а потом мы поженились. Все друзья звонят маме бывшего мужа, обсуждают эту тему, и попом его уже прозвали», – комментирует Ксения Мельник.

Вместе с тогда еще мужем Ксения из Амурской области переехала в Уфу – город родителей супруга. В Уфе ей помогли снять клип на песню про маму. Девушка рассказывает, что без музыкальной школы в городе ее приняли в академию искусств имени Загира Исмагилова на отделение «эстрадно-джазовый вокал».

«Я проучилась два года, потом нас попросили забрать документы, так как кафедра закрылась. Мне было уже 23 года, я потеряла свою льготу на учебу как сирота, с мужем еще развелись, я осталась одна в чужом городе. Но я не сдалась, нашла работу и потом узнала о конкурсе, приехала в Москву и прошла два кастинга. Надо на такие проекты идти с песней, которая может застрять в ухе, но у меня таких песен нет. Потому что у меня была немного другая жизнь», – говорит девушка.

Хотя все то, о чем рассказывает девушка, в эфир так и не попало – в шоу показали лишь небольшой фрагмент записи, – на нее обратили внимание. По словам Ксении, на нее вышел парень, который занимается продюсированием и предложил ей участие в украинском музыкальном шоу «Х-фактор». Она это пока обдумывает. Еще у нее есть мысль пойти на запись программы Comedy Club, чтобы там попытаться поднять тему того, как несправедливо с ней обошлись на шоу. Беспокоит ее даже не то, что факты о ее жизни были искажены, а то, что эту запись, как и почти всю ее песню, вырезали из эфира.

Свою дальнейшую судьбу Ксения связывает с пением. На то, чтобы достичь каких-то высот, она отвела себе 5 лет. «Хочу доказать всем людям и себе в первую очередь, что не надо со всеми спать и себя как-то продавать, чтобы быть на сцене. Я перебралась в Москву. Сейчас для меня самое главное в жизни – это карьера. Для кого-то это семья, ребенок, но у меня никогда не было семьи и нет семейных ценностей, к сожалению. Мне 25 лет, и я не думаю ни о семье, ни о детях. У меня одна цель – быть финансово независимой. Я как-то участвовала в проекте музыкальном, и туда приходили с "Битвы экстрасенсов". Я пообщалась с одной из экстрасенсов, и она сказала, что у меня очень сильный ангел-хранитель. И это правда, потому что то, что со мной творилось, как оно меня не убило, я не знаю. Дальше она сказала, что я стану известной и не только в России, но этот рубеж придет к 30 годам, самое главное, не останавливаться. Поэтому я такую цель себе поставила: до 30 лет чего-то добиться, где-то засветиться, быть услышанной, а если нет – я буду менять сферу деятельности. Что мне голову разбивать, что ли»,– подытожила Ксения.

Видео: youtube.com

Фото: instagram.com, пользователь shaffy_fly