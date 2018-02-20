Массовый выпуск отечественных антибиотиков начинают в России

Производство антибиотиков полного цикла исключительно из отечественных компонентов запускается в России впервые за четверть века. Через два года в стране будут выпускать 20 видов полностью российских препаратов.

Четыре вида антибиотиков в этом году начнут производить только из отечественных компонентов: ванкомицин, телаванцин, оритаванцин, рамопланин. Лекарства применяются при сепсисе, инфекциях костей и суставов, а также нижних отделов дыхательных путей, кожи и мягких тканей.

20 февраля запускается промышленное производство полного цикла ванкомицина. Выпускать его будут на базе предприятия АО «Биохимик» в Мордовии, где уже модернизировали цех и установили новое оборудование. Инфраструктура позволит к 2020 году выпустить на рынок 20 видов антибиотиков — как импортозамещающих, так и оригинальных.

«Импортозамещение в такой стратегической сфере, как производство лекарственных препаратов, – одно из важнейших направлений в работе правительства. На сегодняшний день 84 % лекарственных средств из перечня жизненно необходимых (ЖНВЛП) производятся в нашей стране – это выдающийся результат. По оценкам экспертов, рост продолжится и в этом году. Ожидается, что по итогам 2018 года 90 % лекарственных препаратов перечня будут производиться в России», – рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

На новом предприятии будет действовать и образовательная площадка: кафедра химии и технологии физиологически активных веществ, открытая совместно с Мордовским госуниверситетом.

«Это имеет большое значение и в борьбе с возбудителями заболеваний, которым удается сформировать у себя устойчивость к антимикробным препаратам. Имея собственное производство, можно своевременно реагировать на появление резистентности у отдельных возбудителей, в особенности это важно в случае с таким опасным заболеванием, как туберкулез», – добавила министр здравоохранения России.

«Фармацевтический прорыв» должен стать одним из ключевых элементов нацбезопасности в сфере обеспечения страны лекарственными препаратами, отметили в Минздраве. Производство полного цикла антибиотиков запускается в стране впервые более чем за четверть века.

Однако пока Россия сильно зависит от импорта субстанций для производства медикаментов, отмечают эксперты.

«Россия закупает 90 % компонентов для изготовления препаратов. Даже если на упаковке написано, что лекарство отечественное, в большинстве случаев в нем использованы импортные компоненты. Производство полного цикла позволит стране обеспечивать себя лекарствами», – рассказал исполнительный директор фармкомпании «Полисан» Евгений Кардаш.