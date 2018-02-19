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19 февраля 2018, 21:28 9

СМИ сообщили об авиадебоше, устроенном главой Якутии

СМИ сообщили об авиадебоше, устроенном главой Якутии
Фото: instagram.com/egafborisov

На борту лайнера «Аэрофлота», выполнявшего рейс Москва – Якутск, произошел инцидент с участием главы Якутии Егора Борисова. Тот якобы устроил дебош: нарушил авиационные правила и отказался подчиниться требованиям экипажа, сообщает Ykt.Ru.

СМИ ссылается на один из внутренних документов «Аэрофлота». Пассажир Борисов якобы угрожал командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на «дружеские отношения» с министром транспорта Максимом Соколовым, пытался звонить руководителю Росавиации Александру Нерадько. «Борисов Е.А. показывал на экране своего смартфона контакты одного из руководителей администрации президента РФ и делал заявления, что позвонит тому и снимет всех с работы», – сказано в документе.

Главу Якутии не стали снимать с рейса, поскольку за него вступилась супруга Прасковья Борисова. Она показала медицинские документы, подтверждающие, что Борисов нуждается в реабилитации после операции.

С рейса сняли помощника главы Евгения Шигапова за агрессивное поведение. В сообщении говорится, что он применил физическую силу в отношении бортпроводницы. Уточняется, что помощник главы не был в состоянии алкогольного опьянения.

«Я не в курсе деталей инцидента, но, зная характер Егора Афанасьевича и Шигапова, я очень сомневаюсь, что они сами стали бы как-либо провоцировать конфликтную ситуацию», – сообщил News.Ykt.Ru помощник главы Якутии Станислав Платонов.

Сам Егор Борисов прокомментировал ситуацию в своем Инстаграме: «В СМИ распространяется информация об инциденте с моим участием на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот". Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника.

Случаи неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота" в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее. Поручил аппарату правительства республики дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление».

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    9 часов назад

    Якутам ( бурятам,чукчам, итп северным народностям ) Пить Алкоголь - Вообще Нельзя!Ибо после второй третьей рюмки мозг напрочь выключается у них... природа,фермент отсутствует в организме у них...как то так...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    9 часов назад

    КанзаСЯкутам ( бурятам,чукчам, итп северным народностям ) Пить Алкоголь - Вообще Нельзя!Ибо после второй третьей рюмки мозг напрочь выключается у них... природа,фермент отсутствует в организме у них...как то так...


    Так и есть. Бухать якутам вообще нельзя. У них даже раньше национальным напитком было пиво "Балтика 9" - хватало им, чтоб ушататься. Но! Не думаю, что глава республики пьяным был. Или он тоже бодрячком?))) Тем не менее, если всё было так, как говорят, то кичиться номерами министров - это моветон. Глава региона всё-таки, а не барыга какой-то.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    9 часов назад

    Смотрите продолжение фильма "Самолёт президента".

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    7 часов назад

    Сейчас под шумок обоснуют необходимость личного борта главе республики в связи с удаленностью региона.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    7 часов назад

    одно не понимаю, почему имея такие технологии, до сих пор не ведут веб трансляцию с самолетов. уже бы давно все все видели что происходит на борту

  • v77

    v77
    2 часа назад

    В нормальной стране после этого случая чиновник такого уровня уже вылетел бы давно со своего кресла или сам ушел. Из-за стыда. Да что там вылетел, в нормальной стране такая ситуация в принципе невозможна. Человек, занимающий высокий пост ввязывается в скандал. Пусть даже стюардессы виноваты, но не позволяй себе опускаться до уровня виновного. Но что то мне подсказывает, что стюардессы не причем. Сколько раз летал и на внутренних и на международных рейсах и нашими и не нашими авиакомпаниями, но не представяляю, как я могу быть замешан в подобного рода скандал. Уверен, вел бы себя этот глава Якутии культурно, ничего бы сверхестественного не произошло. Нечего на других пенять, коли рожа крива.

  • армагедон

    армагедон
    1 час назад

    По первому каналу показали видеозапись, что версия с посадочными лажа, и они у них были при выходе на посадку

  • армагедон

    армагедон
    1 час назад

    По первому каналу показали видеозапись, что версия с посадочными лажа, и они у них были при выходе на посадку

  • Расмус

    Расмус
    6 минут назад

    Ну и рожа ... Сразу видно - потерпевший !

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