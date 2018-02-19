СМИ сообщили об авиадебоше, устроенном главой Якутии

Фото: instagram.com/egafborisov

СМИ ссылается на один из внутренних документов «Аэрофлота». Пассажир Борисов якобы угрожал командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на «дружеские отношения» с министром транспорта Максимом Соколовым, пытался звонить руководителю Росавиации Александру Нерадько. «Борисов Е.А. показывал на экране своего смартфона контакты одного из руководителей администрации президента РФ и делал заявления, что позвонит тому и снимет всех с работы», – сказано в документе.

Главу Якутии не стали снимать с рейса, поскольку за него вступилась супруга Прасковья Борисова. Она показала медицинские документы, подтверждающие, что Борисов нуждается в реабилитации после операции.

С рейса сняли помощника главы Евгения Шигапова за агрессивное поведение. В сообщении говорится, что он применил физическую силу в отношении бортпроводницы. Уточняется, что помощник главы не был в состоянии алкогольного опьянения.

«Я не в курсе деталей инцидента, но, зная характер Егора Афанасьевича и Шигапова, я очень сомневаюсь, что они сами стали бы как-либо провоцировать конфликтную ситуацию», – сообщил News.Ykt.Ru помощник главы Якутии Станислав Платонов.

Сам Егор Борисов прокомментировал ситуацию в своем Инстаграме: «В СМИ распространяется информация об инциденте с моим участием на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот". Поводом послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника.

Случаи неподобающего поведения бортпроводников "Аэрофлота" в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее. Поручил аппарату правительства республики дать всеобъемлющую и объективную юридическую оценку действиям экипажа и стюардессы, при необходимости подготовить исковое заявление».