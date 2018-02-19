В Белогорске все избирательные участки оборудуют цветовой навигацией

Фото: belogorck.ru

18 марта в России пройдут выборы президента страны. В Белогорске горожанам предстоит не только отдать голос за будущего главу государства, но и принять участие в других мероприятиях на избирательных участках. Для удобства жителей все 28 участка города оборудуют цветовой навигацией.

Такая мера призвана упростить ориентирование избирателей в помещениях, где состоятся сразу несколько мероприятий федерального, регионального и местного значения. По каждому из направлений планируется разместить ориентиры в виде сигнальной ленты. Это позволит разграничить потоки участников выборов и голосований, сэкономит время пребывания на участках, сообщает пресс-служба администрации города.

Для цветовой навигации будет изготовлено около трех километров специальной ленты. Помимо этого, места, где будет проводиться то или иное мероприятие, будут обозначены специальными баннерами.

18 марта белогорцам наряду с выборами президента предстоит принять решения местного значения в народном голосовании, выбрать территорию для благоустройства в голосовании по программе «Комфортная городская среда», а также принять участие в социологическом опросе.

Помимо этого, в зданиях, где разместятся избирательные участки, будет организована акция, направленная на профилактику сахарного диабета. Также у белогорцев появится возможность приобрести товары народного потребления без торговых наценок.