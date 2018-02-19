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19 февраля 2018, 20:48 10

В Белогорске все избирательные участки оборудуют цветовой навигацией

В Белогорске все избирательные участки оборудуют цветовой навигацией
Фото: belogorck.ru

18 марта в России пройдут выборы президента страны. В Белогорске горожанам предстоит не только отдать голос за будущего главу государства, но и принять участие в других мероприятиях на избирательных участках. Для удобства жителей все 28 участка города оборудуют цветовой навигацией.

Такая мера призвана упростить ориентирование избирателей в помещениях, где состоятся сразу несколько мероприятий федерального, регионального и местного значения. По каждому из направлений планируется разместить ориентиры в виде сигнальной ленты. Это позволит разграничить потоки участников выборов и голосований, сэкономит время пребывания на участках, сообщает пресс-служба администрации города.

Для цветовой навигации будет изготовлено около трех километров специальной ленты. Помимо этого, места, где будет проводиться то или иное мероприятие, будут обозначены специальными баннерами.

18 марта белогорцам наряду с выборами президента предстоит принять решения местного значения в народном голосовании, выбрать территорию для благоустройства в голосовании по программе «Комфортная городская среда», а также принять участие в социологическом опросе.

Помимо этого, в зданиях, где разместятся избирательные участки, будет организована акция, направленная на профилактику сахарного диабета. Также у белогорцев появится возможность приобрести товары народного потребления без торговых наценок.

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#Белогорск #выборы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    11 часов назад

    совсем видно плохо дела

  • ООШШ

    ООШШ
    10 часов назад

    Заинтересовывают людей прийти на выборы,очень даже интересно,необычно---молодцы!

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    10 часов назад

    Братеев

    совсем видно плохо дела



    Не знала, что помогать людям - это плохо. В том числе и тем, кто за Жириновского придет голосовать, тоже помощь. Что вас именно бесит? Что снова Белогорск?

  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    лишь бы попиариться

  • Andreei

    Andreei
    9 часов назад

    Да кому эти выборы нужны. Все же знают что опять будет путятишна так что идти нет смысла, им сейчас лишь бы явку обеспечить.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    9 часов назад



    Также у белогорцев появится возможность приобрести товары народного потребления без торговых наценок.



    Зап. части автомобильные будут?

  • Манчини

    Манчини
    9 часов назад



    В Белогорске все избирательные участки оборудуют цветовой навигацией



    правильно

    просто надписи сделай

    дебилы же еще прочитать не смогут и с пути собьются

    вместо избирательного участка в магазин какой-нибудь продуктовый забредут, отоварятся и назад, домой попрутся

    надо еще было картинки прикрепить ну там яблочко, грушка ... чтоб по форме ориенировались

    мало ли...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    следующий этап

  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    какойто дурдом !

  • Братеев

    Братеев
    34 минуты назад

    Это ж Белогорск!!!(Жириновский)

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