В Тамбовском районе женщина похитила пенсионные накопления своей матери

Фото: nasledstvo03.ru

В Тамбовском районе суд вынес приговор 45-летней местной жительнице. Она была признана виновной в похищении пенсионных накоплений своей престарелой матери. Амурчанку приговорили к обязательным работам.

Хищение денег случилось 13 декабря 2017 года. Женщина, зная, что ее мать хранит пенсию в кладовой комнате, тайно взяла ключ от двери кладовой и похитила пенсионные накопления. Добычей злоумышленницы стали 35 тысяч рублей.

Суд при назначении наказания амурчанке учел признание вины, наличие у нее малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также добровольное возмещение ущерба. Ее приговорили к 400 часам обязательных работ, сообщает прокуратура Амурской области.