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19 февраля 2018, 20:34 5

В Тамбовском районе женщина похитила пенсионные накопления своей матери

В Тамбовском районе женщина похитила пенсионные накопления своей матери
Фото: nasledstvo03.ru

В Тамбовском районе суд вынес приговор 45-летней местной жительнице. Она была признана виновной в похищении пенсионных накоплений своей престарелой матери. Амурчанку приговорили к обязательным работам.

Хищение денег случилось 13 декабря 2017 года. Женщина, зная, что ее мать хранит пенсию в кладовой комнате, тайно взяла ключ от двери кладовой и похитила пенсионные накопления. Добычей злоумышленницы стали 35 тысяч рублей.

Суд при назначении наказания амурчанке учел признание вины, наличие у нее малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также добровольное возмещение ущерба. Ее приговорили к 400 часам обязательных работ, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    11 часов назад

    Наверное, старушка себе на похороны собирала, а эта тварь...

  • Порфирий Петрович

    Порфирий Петрович
    11 часов назад

    Дочки - матери, отцы и дети. -((

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    7 часов назад

    хорошая доча.

  • Tayn Skittle

    Tayn Skittle
    5 часов назад

    Ну что сказать: Сонька золотая сучка!

  • matushka

    matushka
    2 часа назад

    На фуфырик не хватало...

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