На Олимпиаде французская фигуристка нечаянно обнажила грудь

Фото: classic.newsru.com

На Олимпийских играх в Пхенчхане продолжаются соревнования фигуристов. 19 февраля короткую программу показали танцевальные дуэты. Пока на втором месте французская пара Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон. У партнерши во время выступления возникли проблемы с костюмом.

Во время проката у Габриэлы расстегнулся воротник платья, оголив грудь. По словам спортсменки, она сразу почувствовала отсутствие ткани на интимном месте. Девушка назвала это «самым страшным кошмаром на Олимпиаде». Спортсменка рассказала журналистам, что была в ужасе, когда почувствовала расстегнувшуюся застежку. Но спортсмены продолжили выступление – после короткой программы они занимают второе место и будут бороться за золото.

Короткая программа принесла российским танцорам Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву шестое место. Еще одна российская пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро показала 13-й результат.

Лидируют в танцах на льду чемпионы Ванкувера и серебряные призеры Олимпиады в Сочи канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир. Третьими идут американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью.

Обладатели медалей в этой дисциплине определятся во вторник по итогам произвольной программы, пишет NEWSru.com.