Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20февраля
Предыдущая новость Следующая новость
19 февраля 2018, 20:19 9

На Олимпиаде французская фигуристка нечаянно обнажила грудь

На Олимпиаде французская фигуристка нечаянно обнажила грудь
Фото: classic.newsru.com

На Олимпийских играх в Пхенчхане продолжаются соревнования фигуристов. 19 февраля короткую программу показали танцевальные дуэты. Пока на втором месте французская пара Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон. У партнерши во время выступления возникли проблемы с костюмом.

Во время проката у Габриэлы расстегнулся воротник платья, оголив грудь. По словам спортсменки, она сразу почувствовала отсутствие ткани на интимном месте. Девушка назвала это «самым страшным кошмаром на Олимпиаде». Спортсменка рассказала журналистам, что была в ужасе, когда почувствовала расстегнувшуюся застежку. Но спортсмены продолжили выступление – после короткой программы они занимают второе место и будут бороться за золото.

Короткая программа принесла российским танцорам Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву шестое место. Еще одна российская пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро показала 13-й результат.

Лидируют в танцах на льду чемпионы Ванкувера и серебряные призеры Олимпиады в Сочи канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир. Третьими идут американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью.

Обладатели медалей в этой дисциплине определятся во вторник по итогам произвольной программы, пишет NEWSru.com.

Просмотров всего: 4417

#Олимпиада #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    9 часов назад

    Всем новостям новость. АИ сделали мой день.

  • Премио

    Премио
    8 часов назад

    Сми вам проблем не хватает по своей Обл? НУ и что что сисю показала Вот сенсация для Амур обл!

  • Бред-28

    Бред-28
    8 часов назад

    Не скажите.... Что-то никто на форуме сиськи не обнажает!

  • варварав

    варварав
    8 часов назад

    Видели и лучше.

  • Бастет

    Бастет
    8 часов назад

    Фсе нормально у французов с грудью, раз второе место))

  • UHBB_AMUR

    UHBB_AMUR
    8 часов назад

    Смотрю в глаза, а думаю про грудь!

    Потрогать бы ее, ну хоть чуть-чуть...

  • Allgemeine

    Allgemeine
    7 часов назад

    Если это титьки - то я монах, исповедующий культ отречения от мирских благ в виде вина и женщин...

    Да и нос - в голову сразу же пришло "какой красавыц, вах!"...

  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    56 минут назад

    Ну хоть что-то интересное там произошло)))

  • Валерий Альбертович

    Валерий Альбертович
    38 минут назад

    Красота

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 1

Амурчане примут участие в чемпионате мира по муай тай
Спорт

Амурский Роспотребнадзор проконсультирует по чемпионату мира по футболу 2018

Спорт

Бронзовую медаль Олимпиады завоевал фристайлист Илья Буров

Спорт 1

Российские лыжники стали серебряными призерами Олимпиады в Пхенчхане