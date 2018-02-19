Боковые блоки запущенной с Восточного ракеты вывезли из района падения

«Во вторник представители Роскосмоса должны подписать документы о том, что территория очищена. Из района падения вывезены четыре боковых блока ракеты, пуск которой состоялся 1 февраля, а также два фрагмента с прошлогоднего ноябрьского пуска», – сказал агентству глава Зейского района Андрей Ложечкин.

По его словам, результаты экологических проб показали, что все показатели в норме.

До конца недели последний фрагмент ракеты будет вывезен из Зейского района на территорию космодрома Восточный.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» была запущена с Восточного 1 февраля. Она вывела на расчетные орбиты 11 спутников: 2 российских – «Канопус-В» № 3 и № 4 и 9 иностранных – 4 американских и 5 германских. 2 февраля стало известно, что в Приамурье найдены все четыре фрагмента первой ступени ракеты.