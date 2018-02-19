Амурского предпринимателя оштрафовали за использование российского герба на печати

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По требованию прокурора Белогорска оштрафовали индивидуального предпринимателя. Он был признан виновным в использовании Государственного герба РФ на печати.

Прокуратура Белогорска установила, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность на территории города, использует печать с изображением, схожим с Государственным гербом РФ. Таким образом, он нарушает требования федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации».

По данному факту прокурор Белогорска внес в адрес предпринимателя представление с требованием устранить нарушения законодательства. Кроме того, в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, которое направили в мировой суд.

Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. 16 февраля постановлением мирового судьи Белогорского городского судебного участка предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Белогорска.