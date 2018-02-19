Амурчанка продолжит участие в «Песнях», если ее поддержат зрители

Фото: belogorck.ru

Несмотря на решение продюсеров, Ксению можно вернуть по итогам зрительского голосования. Оно бесплатное и уже проходит через мобильное приложение ТНТ-CLUB. Сервис доступен для скачивания в App Store и Google Play, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Согласно условиям голосования, принять участие в нем могут любые физические лица, достигшие 12 лет, установившие на мобильное устройство приложение ТНТ-CLUB и прошедшие в нем регистрацию. Для того чтобы отдать свой голос за участника, нужно зайти в раздел Live.

«Очень благодарна и признательна всем, кто поверил в меня. Участие в этом проекте для меня очень важно. Без музыки себя не представляю, поэтому прошу помочь воспользоваться шансом онлайн-голосования. Большое спасибо за поддержку!» – отметила Ксения Мельник.

Голосование продлится до 23 февраля, 12:30 по московскому времени.