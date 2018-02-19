Александр Козлов вручил новый автомобиль скорой Тындинской больнице

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Тындинская больница получила новый автомобиль скорой помощи. Его учреждению вручил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Среди преимуществ машины – высокие потолки. В ней взрослый человек может встать в полный рост. Еще одна особенность – дополнительно выдвигающаяся нижняя ступень. Благодаря этому пожилым пациентам удобнее садиться в автомобиль.

Машина оснащена современным оборудованием, в том числе аппаратурой для искусственной вентиляции легких, для слежения за жизненными функциями организма, электрокардиографом. Она стала одной из трех, которые поступили в Приамурье по программе «Развитие моногородов». Еще два авто пополнили автопарк медучреждений Белогорска и Райчихинска, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Обновлению автопарка медицинских учреждений области мы уделяем большое внимание. Амурчане, в каком бы уголке нашей большой области они ни жили, должны получать качественные услуги», – подчеркнул Александр Козлов.

В декабре 2017 года автопарки больниц Приамурья пополнили 11 каретами скорой помощи, в начале 2018 года поступило еще три. В ближайшее время за счет местного бюджета еще два автомобиля должны приобрести для поселка Прогресс.