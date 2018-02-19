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19февраля
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сегодня, 18:32 4

Александр Козлов вручил новый автомобиль скорой Тындинской больнице

Александр Козлов вручил новый автомобиль скорой Тындинской больнице
Фото: amurobl.ru

Тындинская больница получила новый автомобиль скорой помощи. Его учреждению вручил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Среди преимуществ машины – высокие потолки. В ней взрослый человек может встать в полный рост. Еще одна особенность – дополнительно выдвигающаяся нижняя ступень. Благодаря этому пожилым пациентам удобнее садиться в автомобиль.

Машина оснащена современным оборудованием, в том числе аппаратурой для искусственной вентиляции легких, для слежения за жизненными функциями организма, электрокардиографом. Она стала одной из трех, которые поступили в Приамурье по программе «Развитие моногородов». Еще два авто пополнили автопарк медучреждений Белогорска и Райчихинска, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Обновлению автопарка медицинских учреждений области мы уделяем большое внимание. Амурчане, в каком бы уголке нашей большой области они ни жили, должны получать качественные услуги», – подчеркнул Александр Козлов.

В декабре 2017 года автопарки больниц Приамурья пополнили 11 каретами скорой помощи, в начале 2018 года поступило еще три. В ближайшее время за счет местного бюджета еще два автомобиля должны приобрести для поселка Прогресс.

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#губернатор #здоровье #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Как всегда Русские дрова в которых пока доедешь быстрей помрешь! Себе то японсике авто покупают А в Тынду и дрова сойдут!

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    58 минут назад

    Банальное рядовое событие превращают в беспощадный пиар власти. Стыдоба. Машину в 21 веке вручили мед. учреждению!!!!! Эпохальное событие!!!! Позорники.

  • гусеница

    гусеница
    41 минута назад

    Так преподнесли, как будто он на свои деньги его им купил...

    Новый автомобиль это хорошо, а если бы не один, а пять, то ещё лучше

    С уважением

  • Премио

    Премио
    19 минут назад

    Позор капец Пиарщики ))))) По Тындинским дорогам быстрей здохнишь в этой газели ) Проще пешком дойти до больницы !

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