Жильцы благовещенского дома жалуются, что вынуждены дышать фекалиями

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жильцы 5-этажного дома в Благовещенске по адресу: улица Комсомольская, 7. Люди говорят, что вынуждены дышать фекалиями: подвал дома топит канализацией. Такую ситуацию они связывают с магазином на первом этаже.

Жительница дома Ольга Лебедева рассказала, что в торговой точке был сделан ремонт, там установили новую сантехнику, однако подключили ее неправильно, что и приводит к подтоплению подвала. Невыносимый запах, по словам пенсионерки, стоит во втором подъезде до пятого этажа.

«Я не знаю, как жить. Мы же задохнемся. Нельзя дышать этими фекалиями. Мы устали бороться», – жалуется Ольга Александровна.

Она говорит, что проблема с запахом появилась еще до нового года. Жильцы обращались в несколько инстанций, но проблему побороть не удается.

«Сантехники не отказывают, приезжают. Сделают – и опять через два дня, а то и раньше начинает течь. Сантехники нас оскорбляют: говорят, что мы, жильцы, тряпки бросаем. А там дело не в тряпках», – уверена пенсионерка.

«В связи с тем, что собственники дома нарушают правила эксплуатации и выбрасывают мусор в канализацию, произошла такая ситуация. Данная проблема в этом доме возникает периодически. При засоре канализации бытовым мусором происходит подтопление подвала, так как колодец около дома просел и вода сразу поступает в подвал, – рассказал директор управляющей компании Павел Молин. – На данный момент канализация прочищена. Завтра, 20 февраля, из подвала будет откачана вода, после очищения и просушивания подвал будет обработан антисептиком».