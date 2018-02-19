В Амурской области отпечатали первые бюллетени для выборов президента

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В типографии Благовещенска 16 февраля отпечатали первые бюллетени для мартовских выборов президента РФ. Они предназначены для проведения досрочного голосования в Амурской области. Всего напечатано 6 700 бланков.

Автомобилями спецсвязи все бланки отвезли в территориальные избирательные комиссии Сковородинского и Магдагачинского, Селемджинского, Зейского, Тындинского, Мазановского, Шимановского и Свободненского районов. Там живут и работают сотрудники метеостанций, золотодобывающих предприятий, оленеводы, военнослужащие, где зачастую нет связи и куда не проедет обычный автомобиль.

Самыми первыми в Амурской области проголосуют эвенки из родовых общин Тындинского района «Агдан», «Муя», «Нельки». Произойдет это 25 февраля. В списки избирателей внесены более 50 человек. Досрочное голосование в Амурской области завершится 17 марта 2018 года.

19 февраля в типографии запустили печать основную массу бюллетеней. Планируется выпустить чуть более 625 тысяч бланков, в которых обозначены имена восьми кандидатов на пост президента страны. Не позднее 7 марта бюллетени должны доставить в ТИКи и передать под охрану сотрудников полиции, а не позднее 16 марта бюллетени отвезут в участковые комиссии, сообщили в облизбиркоме.