Ученые составляют словарь географических названий Приамурья

Фото: www.bgpu.ru

Группа ученых под руководством академиков РАЕН Михаила Горбаневского из Москвы и Гульчеры Быковой из Благовещенска приступили к подготовке второй части «Словаря географических названий Амурской области». Такого словаря в области ранее не было.

«Это лингвистический комплексный словарь нового типа, – пояснила Гульчера Вахобовна. – Здесь не просто перечисление топонимов. К каждому из них указываются нормы произношения, нормы словообразования, формирование прилагательного. Много аспектов. Как, например, употребляется с топонимическим термином. Например: я живу в городе Сковородино и я живу в Сковородине. Также указывается, как правильно называются жители населенных пунктов. И так далее – много параметров».

Первая часть – уже изданная – была посвящена как раз населенным пунктам Амурской области. А вторая охватит все географические объекты: реки, горы, озера и так далее. «Это будет внушительный том, – считает Гульчера Быкова. – Всё-таки Амурская область – это большая территория: больше Германии, чуть поменьше Японии. И здесь имеется большое количество объектов, которые до сих пор не систематизированы. Большей частью топонимы субстратны – то есть, восприняты от аборигенов. Прежде всего, названия эвенкийские, есть также якутские и монгольские».

Поэтому вместе с амурскими учеными работает и специалист по этим языкам, который занимается этимологией топонимов. Потому что, по мнению Гульчеры Вахобовны, мало знать названия, необходимо понимать их смысл – для того, чтобы формировался образ.

К работе над словарем привлекаются различные специалисты, в том числе и те, кто делал попытки создания пдобных словарей. Например, кандидат геолого-минералогических наук Антон Мельников, который собирал названия и в 2009 году издал свой словарь. Похожую работу делал педагог-краевед Евгений Сутурин.

«Для изучения северных районах мы хотим пригласить Николая Иосифович Абоимова, – рассказала Гульчера быкова. – Он долго работал проводником в геологических партиях, сейчас издает рассказы. И вот в них столько есть интересных топонимов, что хотелось бы, чтобы он поделился своими знаниями».

Пока денег на издание второго тома нет. Авторский коллектив планирует составлять словарь по районам. Небольшие томики будет издать легче, кроме того, вероятно, так легче будет найти заинтересованных в издании. Потом в перспективе все части будут объединены в один масштабный том.