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19февраля
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Раненный в Белогорске призывник скончался

Раненный в Белогорске призывник скончался

Обновлено: 18:15

Призывник из поселка Кропачево Челябинской области Евгений Кувайцев, который получил огнестрельные ранения в военной части Белогорска, скончался. Об этом говорится на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

18-летний солдат ушел из жизни утром 19 февраля. Отмечается, что омбудсмен будет добиваться «справедливого расследования фактов "дедовщины"». Дело остается на ее личном контроле.

Как сообщало Амур.инфо, Евгений Кувайцев в конце января 2018 года был найден с огнестрельными ранениями в военной части № 98671 Белогорска. По факту ранения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 110 УК РФ (покушение на доведение до самоубийства). Парень находился в критическом состоянии в госпитале.

Известно, что в уголовном деле уже есть фигурант. Это военнослужащий, который накануне ЧП ударил Евгения Кувайцева, отрабатывая на нем боевой прием. По мнению следствия, это могло спровоцировать суицид.

Просмотров всего: 2191

#Белогорск #военные #происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Соболезнование родным и близким,такое горе матери...

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    крепко за жизнь держался не верю я в самострел

  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Жить и жить пацану бы!

  • atasy

    atasy
    1 час назад

    Соболезнование родным:'(

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    1 час назад

    Жалко парнишку... соболезнование маме, родным...

  • Severus

    Severus
    1 час назад

    Соболезнование родным и близким Евгения

  • Соната

    Соната
    46 минут назад

    Родные солдата, примите соболезнования! Держитесь

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