Раненный в Белогорске призывник скончался

Обновлено: 18:15



Призывник из поселка Кропачево Челябинской области Евгений Кувайцев, который получил огнестрельные ранения в военной части Белогорска, скончался. Об этом говорится на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

18-летний солдат ушел из жизни утром 19 февраля. Отмечается, что омбудсмен будет добиваться «справедливого расследования фактов "дедовщины"». Дело остается на ее личном контроле.

Как сообщало Амур.инфо, Евгений Кувайцев в конце января 2018 года был найден с огнестрельными ранениями в военной части № 98671 Белогорска. По факту ранения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 110 УК РФ (покушение на доведение до самоубийства). Парень находился в критическом состоянии в госпитале.

Известно, что в уголовном деле уже есть фигурант. Это военнослужащий, который накануне ЧП ударил Евгения Кувайцева, отрабатывая на нем боевой прием. По мнению следствия, это могло спровоцировать суицид.