Пять благовещенок борются за звание королевы в погонах

В Благовещенске стартовал десятый конкурс «Королева в погонах». В этом году за победу борются пять участниц. Это сотрудницы войсковой части, таможни, федеральной службы исполнения наказания, пограничного управления ФСБ, а также студентка филиала морского университета им. Невельского.

Девушки приступили к первому этапу – стрельбе в тире.

«Этот этап стрельб был для меня тяжелым, потому что из огнестрельного оружия я не стреляла. Поэтому для меня это было впервые, у меня такой девиз по жизни – брать от жизни все. Многие девушки справляются с работой мужчин намного лучше, чем сами мужчины. На самом мероприятии я буду рассказывать, в чем мы превосходим мужчин. Так что пусть не зазнаются», – сказала студентка Амурского филиала Морского государственного университета им. адмирала Невельского Мария Аганина.

«Армия, конечно, прерогатива мужчин. Но, думаю, с женщинами интереснее, мы создаем такую особую атмосферу, в которой им хочется быть еще более настоящими мужчинами. В юности занималась бальными танцами. Поэтому делаю ставку на танцевальное состязание. Остальное все покажет конкурс», – сказала служащая воинской части Благовещенска Оксана Кондина.

Второй этап, который включает в себя творческие задания, а также финал состоятся 21 февраля. Участницы подробнее расскажут о себе и покажут творческие номера. Концерт пройдет в ДК Профсоюзов.