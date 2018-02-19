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19февраля
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сегодня, 17:35 6

Пять благовещенок борются за звание королевы в погонах

Пять благовещенок борются за звание королевы в погонах

В Благовещенске стартовал десятый конкурс «Королева в погонах». В этом году за победу борются пять участниц. Это сотрудницы войсковой части, таможни, федеральной службы исполнения наказания, пограничного управления ФСБ, а также студентка филиала морского университета им. Невельского.

Девушки приступили к первому этапу – стрельбе в тире.

«Этот этап стрельб был для меня тяжелым, потому что из огнестрельного оружия я не стреляла. Поэтому для меня это было впервые, у меня такой девиз по жизни – брать от жизни все. Многие девушки справляются с работой мужчин намного лучше, чем сами мужчины. На самом мероприятии я буду рассказывать, в чем мы превосходим мужчин. Так что пусть не зазнаются», – сказала студентка Амурского филиала Морского государственного университета им. адмирала Невельского Мария Аганина.

«Армия, конечно, прерогатива мужчин. Но, думаю, с женщинами интереснее, мы создаем такую особую атмосферу, в которой им хочется быть еще более настоящими мужчинами. В юности занималась бальными танцами. Поэтому делаю ставку на танцевальное состязание. Остальное все покажет конкурс», – сказала служащая воинской части Благовещенска Оксана Кондина.

Второй этап, который включает в себя творческие задания, а также финал состоятся 21 февраля. Участницы подробнее расскажут о себе и покажут творческие номера. Концерт пройдет в ДК Профсоюзов.

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#конкурсы

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    За рыбьи губы УФСИНовке жирный минус...

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    В серой камуфляжке блондинка молодец

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    есть в ней и шериф и гламурная леди

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Есть в ней какая-то сила, думаю, что войдет в тройку лучших.

  • Владимир 5

    Владимир 5
    9 минут назад

    ММСЕсть в ней какая-то сила, думаю, что войдет в тройку лучших.


    думаю да

  • Владимир 5

    Владимир 5
    8 минут назад

    Диванный аналитик

    За рыбьи губы УФСИНовке жирный минус...



    не нравится не чмокайся

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