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19февраля
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В Благовещенске начали готовиться к ежегодному фестивалю КВН

В Благовещенске начали готовиться к ежегодному фестивалю КВН

В областном центре стартовала подготовка к ежегодному городскому фестивалю веселых и находчивых. Объявлен аукцион, победитель которого займется организацией мероприятия. Мериться шутками команды будут этой весной, но точная дата пока неизвестна.

Победитель аукциона должен будет пригласить двух редакторов официальных телевизионных Лиг Международного Союза КВН («Высшая Лига», «Премьер Лига» или «Первая Лига») ТТО «АМиК» (Александр Масляков и компания). Проще говоря, это должны быть опытные квнщики, которые принимали участие в телевизионных лигах. Такие представители есть в регионах Дальнего Востока, в том числе и в Амурской области. Так, в 2016 году команда Приамурья стала серебряным призером в финале Первой лиги, а в 2017 году амурские ребята взяли бронзу.

Приглашенные редакторы должны будут встретиться с командами-участницами городского фестиваля до мероприятия. Они поделятся с городскими командами опытом, послушают их выступления и, если потребуется, подскажут, что необходимо скорректировать, а от каких шуток следует отказаться. Об этом рассказал Юрий Васильев, начальник отдела по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи. В жюри фестиваля эти редакторы не входят.

Городской фестиваль КВН – традиционное ежегодное мероприятие, которое, как правило, проходит в ОКЦ. Площадку для проведения готовят организаторы фестиваля. Также они должны пригласить ведущего, который, по условиям, должен являться участником одной из команд-финалистов Центральных лиг АМиК.

Дата благовещенского мероприятия пока открытая – по условиям аукциона, фестиваль должен пройти в какой-то из дней с 1 апреля по 30 мая 2018 года. На его проведение из городского бюджета выделено 101 105,66 рубля. Организаторы – победители аукциона, это, как правило, люди близкие к КВНу, рассказали в городском отделе по делам молодежи.

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#конкурсы #отдых

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